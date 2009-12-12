حتی یک حاجی مبتلا به آنفلوانزای A نداشتیم

دکتر مسعود مسلمی فرد که هر سال به عنوان پزشک کاروان حجاج ایرانی به عربستان سعودی اعزام می شود در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات فراهم شده برای تامین سلامتی حجاج اظهار رضایت کرد و افزود: به رغم همه گیری جهانی این بیماری اما برنامه ریزیها و شرایط آب و هوایی باعث شد حتی یک مورد ابتلا به این بیماری در بین حجاج ایرانی نداشته باشیم.

پیش از این نیز دکتر محمود سروش مدیر برنامه آنفلوانزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت از استقرار تیم ویژه پزشکی در فرودگاه جده برای شناسایی حجاج مشکوک به بیماری آنفلوانزای نوع A در بازگشت به کشور خبر داده بود.

مسلمی فرد همچنین از پایین بودن آمار ابتلای حجاج ایرانی به بیماریهای فصلی در مدت حضور در عربستان خبر داد و گفت: موارد ابتلای حجاج به بیماریهای فصلی نسبت به سال گذشته نیز کمتر بود.

پزشک کاروان حجاج ایرانی افزود: روند مصرف داروهای کاروانها و خالی بودن 75 درصد ظرفیت تختهای مراکز درمانی حجاج ایرانی در عربستان حکایت از این موضوع داشت که امسال وضعیت بهداشتی و درمانی حجاج به مراتب بهتر از سالهای گذشته بود.