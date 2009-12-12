مشکلات شخصی مانع سفرم به قونیه است/ انتشار چهار مجموعه شعر

شمس لنگرودی در گفتگو با خبرنگار مهر از انصراف خود برای حضور در این سفر خبر داد و گفت: به سبب پاره‌ای از مشکلات شخصی نمی‌توانم دوستان را در سفر قونیه همراهی کنم.



دفتر شعرجوان به مناسبت سالگرد بزرگداشت مولانا سفری یک هفته‌ای به ترکیه را برای شاعران ایرانی تدارک دیده است که محممد رضا عبدالمکیان در گفتگو با مهر از شمس لنگرودی به عنوان یکی از شاعران پیشکسوت دعوت ‌شده به این سفر نامبرده بود.

شمس لنگرودی در بخش دیگر صحبتهایش درباره کتابهایی که در دست چاپ و نگارش دارد توضیح داد: چهار مجموعه شعر جدید آماده چاپ دارم. مجموعه شعرهای کوتاهم به نام "می‌میرم به جرم آنکه هنوز زنده بودم" را در نشر چشمه آماده چاپ دارم که به وزارت ارشاد رفته و در انتظار صدور مجوز است.

نویسنده رمان "رژه بر خاک پوک" افزود: مجموعه دیگری از شعرهای کوتاهم به نام "لب‌خوانی‌های قزل آلای من" نیز مجوز نشر گرفته و تا یکماه دیگر به همت نشر آهنگ دیگر منتشر می‌شود. همچنین "صبح آفتابی‌ات به خیر گرگ برفی" نیز در آهنگ دیگر حروفچینی می‌شود و به زودی برای دریافت مجوز به ارشاد می‌رود.

شمس با اشاره به کتاب دیگرش با نام موقت "اشعاری بر پوست سیب" گفت: این کتاب مجموعه شعرهای تغزلی عاشقانه است که ناشر آن نیز آهنگ دیگر است.

این شاعر و پژوهشگر از جدیدترین کار پژوهشی خود اینگونه خبر داد: کتابی به نام "روزی که برف سرخ ببارد" را در دست تدوین دارم که در این کتاب تک‌بیتی‌های ناب شعر کلاسیک را گردآوری کرده ام. این کتاب مقدمه‌ای مفصل دارد که در آن نظرگاه و تاملاتم درباره مقوله شعر و تجربیاتم در این عرصه و دلایل انتخاب این ابیات را آورده‌ام.

وی در پاسخ به اینکه آیا به شاعرانی که در طول تاریخ کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند نیز توجه داشته اید؟ گفت: یکی از مواردی که در مقدمه توضیح داده شده است همین نکته است. ما در ادبیات به ویژه در سبک هندی شاعرانی داریم که در زیرسایه شاعران بزرگ گم شده اند در حالی که تک بیتی‌های شگفت‌انگیزی دارند و اتفاقا تمرکز من بیشتر روی آنها است.

شمس لنگرودی در پایان بیان کرد: تاکنون موفق به گردآوری 700 بیت شده ام و تصورم بر این است که در نهایت هزار بیت در این کتاب آورده شود.