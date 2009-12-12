نهادهای فرهنگی قم باید به تبیین فرهنگ حجاب در جامعه توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی صبح شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جلوه عفاف که به همت سازمان تبلیغات اسلامی در قم برگزار شده است بر لزوم تبیین فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تأکید کرد و افزود: پیامدهای مثبت توجه به عفاف و حجاب وضعیت جامعه را به مسیری هدایت می ⁮کند که بشریت جایگاه و ارزش واقعی خودش را پیدا می⁮کند.



نیکان قمی برپایی نمایشگاه جلوه عفاف را کاری بدیع و تأثیرگذار دانست و اظهار داشت: سایر نهادهای فرهنگی استان نیز باید همانند سازمان تبلیغات اسلامی به این مسئله توجه کافی داشته باشند چرا که بسیاری از افراد جامعه در اثر ناآگاهی و نبود الگوی پوشش اسلامی به معضل بدحجابی و رعایت ⁮نکردن شئونات اسلامی دچار هستند و اگر این مسئله برای آنها به خوبی تبیین شود بسیاری از مشکلات جامعه در این بخش برطرف می⁮شود.



وی ادامه داد: البته این مسئله باید در فرهنگ نوشتاری، دیداری و شنیداری رسانه⁮های جمعی نیز کارسازی شود تا الگوهای کامل حجاب و عفاف به خوبی در جامعه نهادینه شود.



فرماندار قم اضافه کرد: در فرهنگ تشیع رعایت عفاف و حجاب فقط به زنان منحصر نمی⁮شود بلکه مردان نیز در این زمینه مسئولیت خطیری دارند.



فرماندار قم با تاکید بر ضرورت اشاعه الگوهای پوشش اسلامی در جامعه اظهار داشت: فرهنگ تشیع برای همه کشورهای دنیا قابل ارائه است و برای این کار باید اطلاع⁮رسانی دقیق و جامعی صورت گیرد.



نمایشگاه جلوه عفاف تا 23 آذرماه صبحها از ساعت هشت تا 12 و بعدازظهرها از 15 تا 19 در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی واقع در ابتدای خیابان معلم پذیرای علاقمندان است.