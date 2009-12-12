کاهش 15 درصدی اعتبارات پژوهشی دانشگاه بیرجند

سید حجت هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، گفت: میزان اعتبارات پژوهشی سال جاری این دانشگاه پنج میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات تخصیص یافته در 10 سر فصل مختلف هزینه می شود، عنوان کرد: انجام طرحهای پژوهشی، خرید کتاب، خرید مجلات چاپی خارجی، اشتراک پایگاه های اطلاع رسانی، خرید پهنای باند، تالیف و ترجمه کتاب، تشویق و تجلیل از پژوهشگران، تعهدات سال های قبل، برگزاری همایش ها و کنفر انس ها، خرید تجهیزات ارزی و... از جمله این سر فصل ها هستند.

هاشمی به وجود 15 موسسه و مرکز آموزش عالی در خراسان جنوبی اشاره کرد و بیان داشت: در این مراکز و موسسات تعداد 35 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که تمام این افراد برای ادامه تحصیل نیاز به کارگاه ها و امکانات آموزشی جامع دارند.

وی وجود زیر ساختها در دانشگاه را لازم و ضروری دانست و افزود: امکاناتی از قبیل اینترنت قابل اطمینان و در دسترس و منابع پایگاه های اطلاع رسانی به طور نسبی در استان موجود است.

هاشمی با اشاره به فعالیت بالغ بر 235 عضو هیئت علمی در این دانشگاه، تصریح کرد: مبلغ تخصیص یافته به هر عضو هیئت علمی در سال جاری کمتر از دو میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

وی ادامه داد: اعتبارات تخصیص یافته طی 12 قسط پرداخت شده و گاهها 92 یا 95 درصد بودجه واریز می شود که از مشکلات اساسی اعضای هیئت علمی می باشد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند همچنین در خصوص اعتبارات تخصیص یافته به پروژه های پژوهشی دانشگاه، اظهار داشت: بیشترین اعتبار مربوط به طرح ملی زعفران با 700 میلیون ریال بوده که در سال 1385 خاتمه یافته است.

هاشمی با اشاره به طرح های جدید دانشگاه، یادآور شد: در حال حاضر طرح مربوط به وزرات صنایع با 600 میلیون ریال، طرح شرکت گاز استان با 770 میلیون ریال، طرح ترسیب کربن، طرح لرزه نگاری در مناطق لرزه خیز استان با اعتبار یک میلیارد ریال، طرح وزرات دفاع با اعتبار 220 میلیون ریال و پیشرفت 45 درصدی از جمله طرح های در دست اجرای این دانشگاه است.