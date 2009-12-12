کمتر از یک درصد تاکسیرانان مشهدی تخلف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا زارعی صبح شنبه به مناسبت روز حمل و نقل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 26 آذر آخرین مهلت برای متحدالشکل شدن لباس تاکسیرانان مشهدی اعلام شده است، افزود: برای این منظور توسط شهردار مشهد 200 هزار تومان به هر راننده پرداخت می شود که 40 هزار تومان آن به صورت یارانه و بلاعوض بوده و مابقی آن طی اقساط 16 ماهه پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد، رانندگان تاکسی را حافظان مال و ناموس زائران و مجاوران حرم رضوی دانست و افزود: در حال حاضر بیش از 30 هزار راننده تاکسی در مشهد ارائه خدمت می کنند که با خانواده هایشان بیش از 120 هزار نفر را تشکیل می دهند.

زارعی با پرداختن به این موضوع که برای رسیدگی به وضعیت این افراد و در راستای اجرای حقوق شهروندی تاکسی های مشهد را آسیب شناسی کردیم، افزود: در نتیجه این آسیب شناسی 46 سوال در چهار محور مطرح شد که آن محورها را اساس کار خود قرار دادیم.

وی هویت بخشی و شخصیت دادن به شغل و شخص راننده تاکسی را یکی از این محورها برشمرد و گفت: در این رابطه برای اولین بار خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و هنرمندان همچنین حافظان و مترجمان قرآن و نهج البلاغه و ... در بین این رانندگان شناسایی شده و اولین جشن بزرگ تاکسیران برگزار شد.

زارعی با بیان اینکه در همه بخشها درصد ناچیزی متخلف نیز وجود دارد، گفت: این افراد در بین تاکسیرانان کمتر از یک درصد است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد یکی از مسائل مهم تاکسیرانان را موضوع بیمه آنها دانست و گفت: بحث بیمه تاکسیرانان حل شده و علاوه برآن دیروز نیز موضوع سهام عدالت تاکسیرانان رفع شد و قشر راننده نیز در اولویت یک سهام عدالت قرار گرفتند.

زارعی با بیان اینکه در چند ماه اخیر 32 درصد از تخلفات سهوی کاهش یافته است، ادامه داد: به عنوان مثال پنج هزار و 811 مورد ارشاد در یک روز داشتیم که معتقدیم این امر و برگزاری آموزشهای حضوری و غیر حضوری نقش مهمی در پایین آمدن کاهش این تخلفات دارد.

وی همچنین از آموزش اطفای حریق به هفت هزار و 200 راننده تاکسی و اهداء همین تعداد کپسول آتش نشانی به آنها خبر داد و گفت: در یک سال آمار نشان می دهد که بیش از 56 آتش سوزی خودرو درسطح شهر توسط رانندگان تاکسی خاموش شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد از تعامل با دستگاه قضایی، پلیس راهور و آموزش و پرورش در راستای رعایت حقوق شهروندی خبر داد و گفت: در این رابطه طبق قانون با همه برخورد خواهد شد.

وی در رابطه با طرح جامع نظارت هم عنوان کرد: 30 دستگاه در قالب 112 بازرس و سربازرس به این امر اقدام خواهند کرد که فعالیت خود آنها نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

زارعی ادامه داد: این سازمان اولین سازمانی است که مرکز دلتا سنتر خود را با نصب دوربین در بیش از 90 نقطه مهم شهر راه اندازی کرده است و فعالیت تاکسی های این نقاط را از طریق اتاق فرمان زیر نظر دارد.

زارعی گفت: در این سیستم هزار و 500 تاکسی بیسیم به موضوع حمل و نقل زائرین و مجاورین کمک می کنند.

وی تاکسیرانی را یکی از سازمانهای فعال در بحث عمل به اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: در این راستا تاکسیهای خطوط ویژه و 121 خط دیگر تحت حمایت شرکتهای حقوقی و خصوصی قرار گرفتند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد در رابطه با موضوع سرویس مدارس نیز گفت: باتوجه به تجربه سالهای گذشته شش معضل این سرویسها شناسایی شد که توانستیم بالای 90 درصد این معضلات را برطرف کنیم که برای رفع کامل آنها نیازمند کمک مردم و آموزش و پرورش هستیم.