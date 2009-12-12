مخالف اختصاص سهمیه کنکور به متاهلین هستم

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به عنوان یک کارشناس متوجه نمی شوم که اگر یک ازدواجی بر اساس دانشگاه و ادامه تحصیل شکل بگیرد خوب است یا خیر اما تجربه کرده ام که منافاتی میان ازدواج و ادامه تحصیل وجود ندارد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: به طور کلی با طرح سهمیه 20 درصدی برای داوطلبین متاهل در کنکور کارشناسی ارشد مخالفم و هیچ نکته مثبتی در آن نمی بینم.

دولت مصوب کرده است که برای تسهیل ازدواج جوانان دانشجو 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به متاهلین اختصاص پیدا کند که این مصوبه مخالفان و موافقانی داشته است.

نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با این مصوبه مخالفت کرده و از وزیر علوم خواسته اند این موضوع را با دولت در میان بگذارد.