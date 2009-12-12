به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد فخر اکبری صبح شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این فرهنگسرا در حوزه نیازهای روز مخاطبین حرکت می‌ کند افزود: سلسله همایش‌های بن‌بست باز با نگاه به نیازهای جوانان و آسیب‌های موجود طراحی شده و تاکنون پنج همایش جوان و انتخاب شغل، جوان و مد، جوان بایدها و نبایدها، جوان و مقاومت، جوان و ازدواج را در این مدت برگزار کرده‌ایم که تا پایان سال پنج همایش دیگر آن نیز برگزار می‌شود.

سرپرست فرهنگ سرای غدیر با اشاره به استقبال بیش از هزار کودک از طرح کودک و فرهنگسرا گفت: این برنامه با هدف آشنایی کودکان با فرهنگ شهروندی و خدمات فرهنک سرای غدیر طی 45 برنامه در طول سال برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح کودکان، آموزش‌های لازم را در راستای حفظ و نگهداری اموال عمومی، رعایت قانون و مقررات، روابط فردی و بین فردی و ... که خود در آن نقش مستقیم و مؤثری می‌توانند داشته باشند در کارگاه‌های مختلف آموزشی و براساس اصل القای غیرمستقیم فرا می‌گیرند و همزمان از خانه نجوم و کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان فرهنگ سرا نیز بازدید به عمل می‌آورند.

سرپرست فرهنگسرای غدیر با بیان اینکه تقویت هویت شهری از مهم‌ترین اهداف سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد است، ادامه داد: ویژه برنامه شب‌های مشهد با نگاه تقویت هویت شهری و احساس تعلق خاطر به شهر در شهروندان در هفت برنامه شبانه و با حضور 3هزار شهروند مشهدی برگزار شد که در هر برنامه بالغ بر 450 نفر شرکت کرده‌اند.

وی ‌ابراز امیدواری کرد‌: شب‌های مشهد در مناسبت‌هایی همانند واقعه به توپ بسته شدن گنبد امام رضا، قیام مسجد گوهرشاد، واقعه ده دی، ایام چراغ برات، سالروز شهادت شهیدان کاوه، برونسی، چراغچی و ... که با هویت شهر مشهد عجین شده است برنامه‌ریزی و برگزار شود.

فخراکبری در ارتباط با طرح زیر آسمان شهر نیز گفت: این برنامه براساس سرفصل‌های تدوین شده مدیریت مراکز فرهنگی در قالب مجموعه آموزش‌های فرهنگ شهروندی با توجه به نیازهای شهروندان در حوزه شهروندی طراحی شده است و طی آن شهروندان از کارگاه‌های آموزشی همانند شناخت آسیب‌های اجتماعی، بهداشت روانی، هدایت تحصیلی، اینترنت فرصت یا تهدید و . . . و کارگاه‌های هنری، معرق و کار روی شیشه به صورت رایگان بهره‌مند می‌شوند.

وی ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی را از دیگر اهداف این فرهنگ سرا دانست و گفت: برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد و ناشران حوزه کتاب کودک به مدت 10 روز در سالن ورزشی فرهنگ سرا، برگزاری مسابقه روزنامه‌ای مهر هشتم براساس کتاب مهارت‌های زندگی در سیره رضوی، اجرای طرح کتابخوانی یک مسابقه یک فرهنگ، اهدای کتاب به کتابخانه‌های مدارس و مساجد و اجرای طرح کتابخوانی بخوان تا بدانی از جمله فعالیت‌های فرهنگسرای غدیر در حوزه کتابخوانی است.

فخر اکبری اظهار داشت: برگزاری اختتامیه برنامه غنچه‌های شهر بهشت، برنامه‌های هفته فرهنگی شهر بهشت، بازدیدها و همایش‌های تخصصی خانه نجوم، جشن‌های دختران آسمانی، مهرهشتم، در ساحل غدیر، عید غدیر و اجرای 10 نوبت نمایش معجزه نزول باران و شیران پرده در ایام ولادت امام رضا از دیگر برنامه‌های فرهنگی فرهنگ سرای غدیر است که طی فصل پاییز برگزار شده است و در این مدت بالغ بر 15 هزار نفر از طرح‌های فرهنگی فرهنگ سرای غدیر بهره‌مند شده‌اند.

سرپرست فرهنگ سرای غدیر از افتتاح اتاق کنفرانس فرهنگسرا، بازگشایی سالن‌های ورزشی و تقویت میز مطبوعات به مجلات تخصصی برای گروه‌های سنی مختلف در آینده‌ای نزدیک خبر داد.