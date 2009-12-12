تایید داروی ایرانی اسویکس/ سیاست وزارت بهداشت درحمایت از تولیدات داخلی

به گزاش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی در نشست اعلام نتایج 6 ماهه مطالعه بالینی داروی ایرانی Osvix در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در جمع خبرنگاران افزود: این دارو برای افرادی که مشکلات عروق کرونری دارند و استنت گذاری کرده اند، تجویز می شود و پیش از این نمونه خارجی دارو به نام Plavix به کشور وارد می شد.

وی اضافه کرد: نگاه ما به عنوان سیاستگذار در بخش دارویی کشور، حمایت از نوعی واردات است که نگاهی هم به صنعت داشته باشد تا بتواند دانش فنی را وارد کشور کند و زمینه تولید همان دارو را در داخل کشور فراهم کند. در واقع همان اتفاقی که برای این دارو رخ داده است.

شیبانی یکی از دغدغه های صنعت داروسازی در کشور را تقویت بخش R&D (تحقیق و توسعه) در صنعت دانست و گفت: این بخشها باید به گونه ای توسعه یابد که داروهای وارداتی را به تدریج در داخل کشور تولید کنیم.

وی گفت: در حال حاضر 97 درصد داروهای موجود در کشور در داخل تولید می شوند و تنها 3 درصد وارد می شود اما همین سه درصد حدود 34 درصد ارزش ریالی اعتبارات را به خود اختصاص می دهد و ما به دنبال این هستیم که ارزش ریالی و ارزی داروهای وارداتی را در کشور کاهش دهیم که این کار با تولید داروهای وارداتی در داخل کشور امکان پذیر است منتها صنعت باید به گونه ای عمل کند که اطمینان خاطر را در تجویزکننده که گروه پزشکان هستند، ایجاد کند.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت یادآور شد: یکی از کارهایی که در وزارت بهداشت انجام می گیرد اطمینان بخشی به گروه پزشکان در مورد تجویز داروهای ایرانی و تولید داخل است و در این زمینه مقایسه هایی بین داروهای تولید داخل و داروهای وارداتی انجام می گیرد تا این اطمینان بخشی صورت گیرد.

وی گفت: ارزش افزوده ناشی از تولید داروهای وارداتی در داخل کشور قابل توجه است که این موضوع به طور نمونه در مورد "اسویکس" یک هفتم هزینه نمونه خارجی آن است و در مقابل اثرات این دارو با نمونه خارجی آن یکسان است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

شیبانی افزود: ما در وزارت بهداشت از تولید داخل کشور به طور کامل حمایت می کنیم. خوشبختانه صنعت داروسازی از نظر امکانات علمی و تجهیزات فیزیکی کمبودی ندارد اما نیاز است بخشهای تحقیق و توسعه در این حوزه توسعه بیشتری پیدا کند.

وی در خصوص داروهای در دست تولید و مجوزهای صادر شده برای تولیدات جدید گفت: داروهای زیادی در حوزه معاونت غذا و دارو در حال بررسی هستند و با توجه به 70 شرکت داروسازی در کشور، هر روز پرونده های جدیدی مطرح می شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت اظهار داشت: انتظار ما از صنعت داروسازی این است که به دنبال تولید داروهایی حرکت کنند که مزیت هایی نسبت به سایر داروها داشته باشند و از نظر کیفی، تخصصی و ارزش ریالی دارای رقم بالایی باشند. تولید داروهای که در حال حاضر وارد می شوند در اولویت قرار دارند.