مهندسی ژنتیک و سلولهای بنیادین خونی سلاح جدید مبارزه با ایدز

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه این مطالعات منجر به تولید واکسن ژنتیکی خواهد شد که تنها در درمان ایدز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت بلکه می تواند برای مقابله با دیگر بیماری های ویروسی مورد استفاده قرار گیرد.

طی این مطالعه محققان دانشگاه کالیفرنیا سلولهای T شکل خون را که در مقابله با عفونت نقش مهمی به عهده دارند را از سلول آلوده به HIV جدا کردند و سپس موفق به شناسایی مولکولی به نام گیرنده سلولهای T که نقش هدایت سلولهای T را به سوی سلولهای آلوده شناسایی شده را به عهده دارند، شدند. با وجود اینکه این سلولها توانایی از بین بردن سلولهای آلوده به ایدز را دارند اما تعداد آنها به اندازه ای نیست که بتواند بیماری را از سلولهای خونی ریشه کن کند.

به همین دلیل محققان با مهندسی ژنتیکی سلولهای بنیادین خونی انسان و کاشت مولکولهای گیرنده، سلولها را در بافت تیموس انسان که به موش پیوند زده شده بود قرار دادند تا بتوانند واکنش این سلولها را در یک موجود زنده مورد بررسی قرار دهند.

سلولهای بنیادین تغییر یافته در بدن موشها به تعداد زیادی از سلولهای بالغ و چند منظوره تبدیل شدند که می توانستند به صورت خاص سلولهایی را که به پروتئین HIV آلوده اند را شناسایی کنند. محققان همچنین دریافتند که گیرنده های ویژه سلولهای T در سلولهای مبتلا به ایدز باید با بدن فردی که گیرنده این سلولها است، انطباق داشته باشند.

بر اساس گزارش گیزمگ، قدم بعدی آزمایش این شیوه درمانی بر روی مدلی پیشرفته تر است تا محققان از میزان کارایی این سلولها در بدن انسان آگاه شوند. با این حال نتایج اولیه این مطالعه نشان می دهد این استراتژی سلاحی موثر در مبارزه با ایدز به شمار می رود. محققان همچنین امیدوارند بتوانند محدوده ویروسهایی که می توان به این شیوه آنها را از بین برد را افزایش دهند.