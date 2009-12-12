  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

"گلبرگ‌ها" عکس‌های ستارگان سینما را به تصویر می‌کشد

کتاب "گلبرگ‌ها" با عکس‌هایی از ستارگان سینمای ایران به کوشش پیام ایرایی بهمن‌ماه رونمایی می‌شود.

پیام ایرایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: عکس‌های این کتاب که نام آن به پشنهاد خانم ژاله علو انتخاب شده در مدت شش ماه از ستارگانی چون فاطمه معتمدآریا، پرویز پرستویی، نیکی کریمی، محمدرضا گلزار، مهناز افشار، بهرام رادان، مهتاب کرامتی، ژاله علو، ثریا قاسمی، بیتا فرهی، آتیلا پسیانی و... گرفته شده است.

وی در ادامه افزود: من حدود چهار سال است که کار عکاسی می‌کنم و از دو سال پیش به همراه محمدرضا گلزار در منز کلاب همکاری داریم. همزمان با انتشار کتاب "گلبرگ‌ها" در بهمن‌ماه، نمایشگاه عکسی نیز در همین ارتباط برگزار می‌شود.

این کتاب 400 صفحه دارد و عکس 180 بازیگر سینمای ایران در آن موجود است. هر بازیگر سه قطعه عکس دارد که دو قطعه آن در این کتاب و یک قطعه در نمایشگاه عرضه می‌شود. کتاب "گلبرگ‌ها" که با یادداشت‌هایی از بازیگران سینما همراه است، بهمن‌ماه در قطع رحلی رونمایی می‌شود و طراحی آن نیز بر عهده علی بوستان است.

