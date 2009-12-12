استفاده از هنرمندان در حل مشکلات مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد‌باقر قالیباف با اعلام این مطلب در مراسم اختتامیه سومین جشنواره طنز تهران که جمعه شب در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد، گفت: باید همیشه از این ظرفیت استفاده کنیم، تلاش ما هم این است که برای توسعه هنر به ویژه طنز بسترسازی‌های لازم را مهیا کنیم.

شهردار تهران شادی را یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی که در زندگی انسان نقش اساسی دارد عنوان کرد و اظهار کرد: شادی و طنز در زندگی نقش مهمی را به عهده دارد. هر جا شادی و مهر و محبت نباشد هیچ چیز وجود ندارد. در حال حاضر دغدغه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی ما وجود دارد که شاید یکی از شیوه‌های اثرگذار این اصل مهم هنر طنز باشد که تا به حال به آن کمتر توجه کرده‌ایم.

قالیباف اضافه کرد: ما به عنوان خدمتگزار مردم همه تلاشمان این است که هم به موضوعات کالبدی و توسعه عمرانی و خدماتی شهر بپردازیم و هم به روح و روان همشهریان و به نیازهای معنوی مانند توجه به تربیت، آموزش، اخلاق و بالا بردن دانش و آگاهی‌های مردم کمک کنیم.

در ادامه این مراسم که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با حضور شوشتری رئیس سازمان فرهنگی هنری، هادی منبتی معاون هنری، علی معظمی مدیر امور ادبی این سازمان و جمعی از هنرمندان عرصه طنز در تالار شهید اوینی برگزار شد از 8 تن از طنزآوارن نام آشنای ایران در رشته های مختلف سینما و تلویزیون، تئاتر، پژوهش، فولکلور، شعر، فیلمنامه نویسی و نثر تجلیل شد.

محمد حسن حسامی محولاتی، رضا عبدی (میرزا عبدالطمع)، مرتضی احمدی، فرهاد آئیش، علیرضا خمسه، مرضیه برومند و سید مسعود شجاعی طباطبایی از جمله این نام آوران بودند که از آنها با اهدا لوح یادبود و جایزه تجلیل به عمل آمد.

سومین جشنواره طنز تهران دربرگیرنده موضوعات شهری (مدیریت شهری و اخلاق شهروندی، تجهیزات و امکانات، محیط زیست شهری و...) ، اخلاقی (تملق و چاپلوسی ، دروغگویی و...)، ملی و عمومی (شورای شهر و روستا، سهمیه بندی بنزین و...) و بخش ویژه مسابقه " مترو" در قالب طنز بود.

در این مراسم از برترین های بخش مسابقه طنز با موضوع شهروندی در رشته های فیلم نامه و نمایش نامه، عکس، کاریکاتور، داستان، نثر کوتاه و شعر نیز با اهدا لوح تقدیر (سمبل برج میلاد) و جایزه توسط شهردار تهران و دیگر مسئولین فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم همچنین از مهندس دنیا مالی معاون عمرانی شهرداری تهران و معدلی مدیرعامل شرکت پیمانکار احداث کننده تونل توحید تقدیر شد.