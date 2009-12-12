به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در جمع حافظان و قاریان قرآن کریم با اشاره به نامگذاری هفته اول ماه محرم به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: احیای امر به معروف و نهی از منکر یک دستور قرآنی است که ابتدایی⁮ ترین مرحله آن تذکر لسانی است.



وی یکی از مهمترین راه⁮ های احیای این دو فریضه الهی را مردمی و همگانی ⁮بودن آنها دانست و تصریح کرد: در این زمینه باید تشکلهای مردمی ایجاد کرد و ضمن نظارت بر انجام فعالیتهای این تشکلها، حمایتها و پشتیبانی ⁮های لازم از آنها انجام شود.



حجت⁮الاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم این آمادگی را دارد که گروه ⁮های مختلف مردمی را آموزش داده و تشکلهای مردمی را ایجاد کند و این دو فریضه الهی را از غربت و انزوا بیرون آورد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به ضرورت ایجاد این تشکل⁮ها اظهار داشت: درست است که در جوامع بشری پیوسته از بالا به پایین امر و نهی صورت می⁮ گیرد و این مقام عالی است که به طبقات زیرین جامعه امر و نهی می ⁮کند اما در دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ما شاهد آن هستیم که اسلام این امکان را به وجود آورده است که طبقات زیرین جامعه بتوانند به مقامات عالی معروف⁮ها و ارزش⁮های الهی را امر کنند و جلوی زشتی⁮ها و امور ناپسند و آنچه را خدای عالم نمی⁮پسندد بگیرند و از آن نهی کنند.



وی گفت: این مسئله یعنی همان دینی که برای پیشرفت و گسترش خود بر نیروی پایان ناپذیر مردمی که می⁮توانند تجلی قدرت الهی باشند تکیه دارد.



حجت⁮الاسلام اسکندری بر لزوم توجه بیشتر جامعه قرآنی به احیای امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و افزود: جامعه قرآنی نباید فقط به صوت و لحن و حفظ قرآن کریم بسنده کنند بلکه باید آموزه⁮ های اسلام و قرآن را در جامعه ساری و جاری کنند و احیای امر به معروف و نهی از منکر یکی از این آموزه⁮ هاست که باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد.