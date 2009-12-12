به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در جمع حافظان و قاریان قرآن کریم با اشاره به نامگذاری هفته اول ماه محرم به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: احیای امر به معروف و نهی از منکر یک دستور قرآنی است که ابتدایی ترین مرحله آن تذکر لسانی است.
وی یکی از مهمترین راه های احیای این دو فریضه الهی را مردمی و همگانی بودن آنها دانست و تصریح کرد: در این زمینه باید تشکلهای مردمی ایجاد کرد و ضمن نظارت بر انجام فعالیتهای این تشکلها، حمایتها و پشتیبانی های لازم از آنها انجام شود.
حجتالاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم این آمادگی را دارد که گروه های مختلف مردمی را آموزش داده و تشکلهای مردمی را ایجاد کند و این دو فریضه الهی را از غربت و انزوا بیرون آورد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به ضرورت ایجاد این تشکلها اظهار داشت: درست است که در جوامع بشری پیوسته از بالا به پایین امر و نهی صورت می گیرد و این مقام عالی است که به طبقات زیرین جامعه امر و نهی می کند اما در دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ما شاهد آن هستیم که اسلام این امکان را به وجود آورده است که طبقات زیرین جامعه بتوانند به مقامات عالی معروفها و ارزشهای الهی را امر کنند و جلوی زشتیها و امور ناپسند و آنچه را خدای عالم نمیپسندد بگیرند و از آن نهی کنند.
وی گفت: این مسئله یعنی همان دینی که برای پیشرفت و گسترش خود بر نیروی پایان ناپذیر مردمی که میتوانند تجلی قدرت الهی باشند تکیه دارد.
حجتالاسلام اسکندری بر لزوم توجه بیشتر جامعه قرآنی به احیای امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و افزود: جامعه قرآنی نباید فقط به صوت و لحن و حفظ قرآن کریم بسنده کنند بلکه باید آموزه های اسلام و قرآن را در جامعه ساری و جاری کنند و احیای امر به معروف و نهی از منکر یکی از این آموزه هاست که باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم از ایجاد تشکلهای مردمی برای احیای این دو فریضه الهی در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در جمع حافظان و قاریان قرآن کریم با اشاره به نامگذاری هفته اول ماه محرم به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: احیای امر به معروف و نهی از منکر یک دستور قرآنی است که ابتدایی ترین مرحله آن تذکر لسانی است.
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