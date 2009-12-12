مدرک همه مدیران معتبر است مگر خلاف آن ثابت شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو صبح شنبه بعد از برگزاری مراسم زنگ پژوهش و فناوری کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: چه در خصوص مدیران و چه هر کس دیگری نگاه و بینش و اسلامی این است که همه درستکار هستند مگر عکس آن ثابت شود.

وی افزود: اگر کسی به ما گزارشی بدهد و یا موردی پیش بیاید و به کسی مشکوک شویم در آن مورد حتما اقدام لازم را انجام خواهیم داد و مدرک تحصیلی وی را بررسی می کنیم.

وزیرعلوم همچنین درباره کاربرد پژوهش در تصمیم گیریهایش گفت: من معلم دانشگاه هستم و توانستم مراتب علمی را طی بکنم و این مراتب را هم با تحقیقات و پژوهش و کار کارشناسی طی کرده ام لذا در صورتی که وزیر علوم هم نبودم اگر می خواستم کاری انجام دهم حتما با تحقیقات و کارشناسی پیش می رفتم.

وی افزود: حال که مسئولیت هم دارم و در وزارت علوم هستم طبیعتا کار کارشناسی و پژوهشی بیشتری در خصوص تصمیماتی که باید اتخاذ شود انجام می دهم.

دانشجو ضمن تکذیب مخالفت مجلس با طرح دولت در خصوص طرح کنکور فصلی گفت: هرگز چنین چیزی مطرح نبوده و نه طرحی به عنوان کنکور فصلی داشتیم و نه جایگزینی برای آن ارائه کردیم. مسئله در این خصوص بود که برای کاهش استرس تا زمانی که حذف کنکور قابلیت اجرایی پیدا کند می توانیم چنین کاری را در صورتی که صلاح باشد انجام دهیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که مجلس شما را به اجرای قانون حذف همیشگی کنکور ملزم کرده است اذعان داشت: در صورتی که مجلس هم تاکید نمی کرد ما باید این کار را اجرا می کردیم چرا که قانون شده بود و باید انجام می شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص این سئوال تاکید کرد: ایراد شما در این است که به دنبال همین تضادها هستید در صورتی که اگر دنبال هماهنگی باشید بی شک برای ملت، مملکت و خود شما جذاب تر خواهد بود.

وی درباره دانش آموزان و پژوهش محوری در مدرسه گفت: امیدواریم دانش آموزانی که وارد دانشگاه می شوند بیشتر با مقوله تحقیق و پژوهش آشنا بشوند چرا که پایه همه چیز در مدارس ریخته می شود. برای همین هم هفته پژوهش و فناوری را در مدرسه شروع کردیم چرا که قائل به این هستیم که با افزایش پژوهش در مدرسه پژوهشهای دانشگاهی نیز شکوفا خواهند شد.

دانشجو گفت: هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برقرار است که امیدواریم به سمت وضعیت مطلوبی حرکت کنیم.