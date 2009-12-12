200 واحد صنعتی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی در خوزستان توسعه می یابد

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تأکید بر حمایت از واحدهای صنعتی کوچک استان تصریح کرد: هم اکنون 200 سازنده قطعات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه تولیدات قطعات مختلف درون چاهی و سرچاهی، پمپ، کمپرسور، توربین، سازه های حفاری، مخازن، شیرآلات صنعتی و قطعات عمومی در قالب خوشه صنعتی تجهیزات نفتی در حال توسعه و ساماندهی هستند.

وی افزود: هر چند این خوشه صنعتی قابلیتهای نهفته فراوان دارد اما به دلیل عدم توسعه یافتگی واحدها از توان کیفی و رقابتی مطلوبی برخوردار نیست.



طاهری با اشاره به فعالیت 200 واحد تولیدی در قالب خوشه صنعتی تجهیزات نفت میزان اشتغال موجود واحدها را درحال حاضر دوهزار نفر اعلام و پیش بینی کرد: با اتمام کار مطالعات و ساماندهی خوشه صنعتی تجهیزات نفت این میزان اشتغال واحدها به بیش از سه هزار نفر افزایش می یابد.



رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با اشاره به اینکه عمده سازندگان خوشه صنعتی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی خوزستان در شهرستان اهواز مستقر هستند، افزود: تنها حدود 10 درصد از واحدهای تولید کننده قطعات در شهرستانهای آبادان، خرمشهر، بندر امام و ... مستقر هستند.



طاهری ضعف دانش مهندسی، نامناسب بودن کیفیت محصولات، ضعف در تأمین کالا و مواد اولیه و عدم حضور در بازارهای جهانی را از جمله مشکلات موجود واحدهای تولیدی این قطعات برشمرد و چشم انداز تدوین شده برای خوشه صنعتی تجهیزات نفت را تا سال 1392 با تکیه بر توانمندی در ارائه محصولات با کیفیت رقابتی در سطح داخلی و منطقه ای را دارای دستاورد های مناسب عنوان کرد.

وی تأمین 95 درصد از نیاز بازار کشور و حضور در بازار منطقه ای از طریق تولید محصول قطعات درون چاهی و سرچاهی، اختصاص 35 درصد از بازار استان توسط سازندگان قطعات ماشین آلات دوار و عمومی، اختصاص 10 درصد از بازار کشور و حضور در بازارهای منطقه ای با تولید شیرآلات صنعتی و اتصالات، حضور 35 درصدی در بازار داخلی و نیز بازارهای منطقه ای از طریق تولید محصول مخازن و سازه های فلزی را از جمله اهداف معین در قالب خوشه صنعتی تجهیزات نفتی بیان کرد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان راه اندازی و توسعه پیمانکاری فرعی و تولید تخصصی، بهبود کیفیت محصولات و یا عرضه کردن محصولات جدید مبتنی بر مجموعه سازی، ارتقای سطح دانش و مهارت در بنگاه ها را از جمله استراتژیهای تدوین شده برای توسعه خوشه عنوان کرد و اظهار داشت: 30 شرکت تخصصی که نقشی پیشرو دارند در این خوشه موجود است و 170 شرکت غیرتخصصی دیگر در زمینه تولید قطعات ماشین آلات دوار و قطعات عمومی فعالیت دارند.

خوشه صنعتی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی در حال حاضر در مرحله دوم اعتماد سازی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی با توجه به برنامه های تدوین شده و اجرای این برنامه ها درون خوشه است که به دلیل عدم همکاری برخی نهادهای پشتیبان در حمایت های مالی دچار مشکل شده و در حال حاضر تنها نهاد حمایت کننده از این خوشه شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان است.



نهادها و سازمانهای مشارکت کننده در برنامه توسعه خوشه صنعتی تجهیزات نفت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، ملی حفاری ایران و مناطق نفتخیز جنوب، سازمان های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، بازرگانی، آموزش فنی، اداره کل استاندارد و تعاون استان می باشند.