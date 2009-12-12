برخورد با سایتهای همسریابی/ دستگیری 60 نفر از عوامل سایتهای مستهجن

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بر نظارت و کنترل فعالیت دفاتر و سایتهای همسریابی توسط وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: در ارتباط با برخورد با سایتهای همسریابی که به عقیده بنده به دنبال بی بند و باری هستند کارهای مطالعاتی انجام شده است.

این اظهارات در حالی از سوی جعفری مطرح می شود که فعالیت سایتهای همسر یابی روز به روز در حال افزایش است و تاکنون هیچگونه اقدام جدی با عوامل این سایتها صورت نگرفته است.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: اعتقاد دارم پیامدهای ازدواج از طریق اینترنت و سایت ها و دفاتر همسریابی کمتر از دوستیهای خیابانی نیست و شاید به مراتب شدیدتر نیز باشد و اگر بنا باشد هر فردی سایتی راه اندازی کند و بدون چارچوب قانونی مبادرت به فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی و حساسی همچون ازدواج کند به طور حتم هرج و مرج و بی نظمی را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

جعفری در ادامه این گفتگو از دستگیری 60 نفر از عوامل اصلی سایتهای ضد اخلاقی و فرهنگی خبر داد و گفت: در میان این افراد تعدادی از مدیران این سایت ها نیز مشاهده می شوند.

به اعتقاد این مقام ارشد در قوه قضائیه زندگی 90 درصد کسانی که از طریق این گونه ارتباطات مبادرت به انتخاب همسر می کنند به سرانجام نمی رسد و در نهایت به طلاق منجر می شود.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای همچنین به قانون جرائم رایانه ای اشاره کرد و گفت: در ماده 21، 22،23 این قانون آمده است نهادها، گروهها و سازمانهایی با نظارت قوه قضائیه و با مسئولیت دادستانی کل کشور با تشکیل کارگروهی عناوین مجرمانه ای که در این فضا ممکن است ارائه شود را تعریف کنند و تصمیم این کمیته نیز لازم الاجرا خواهد بود و به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد. از آن به بعد شرکتهایی که خدمات اینترنتی ارائه می دهند مکلف هستند این موارد را سرلوحه کار خود قرار دهند.

جعفری خاطرنشان کرد: کارگروههایی تشکیل شده و در حال بررسی انواع جرم در این زمینه هستند.

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عکس از : ابوالفضل نسائی