مراسم تکریم "جرج شکور" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سید مسعود حسینیان کاردار جمهوری اسلامی ایران در لبنان پیام سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مناسبت تکریم شعرا و ادبای مسیحی لبنان در مناقب اهل بیت (ع) قرائت کرد.

در متن پیام وی آمده است: در فرخنده ایام عید سعید غدیر، گردهم آمده‌ایم تا به گرامیداشت شخصیتهایی بپردازیم که با زبان و قلم خود و از خلال آفرینش آثار ادبی ماندگار پیرامون ائمه(ع) بویژه امام علی بن ابی طالب(ع) مروِّج ارزشهای والای انسانی بوده‌اند. ارزشهایی که در عدالت ورزی، ظلم ستیزی، حق‌طلبی و انسان دوستی ائمه(ع) تجلّّی یافته‌اند.

در بخش دیگری از این پیام می‌خوانیم :آثاری که ادبا و نویسندگان لبنانی مورد تکریم در توصیف شخصیت هر یک از ائمه(ع) آفریده‌اند، شکی باقی نمی‌گذارد که نوشیدن جرعه‌ای از زلال معرفت ائمه(ع) بویژه امام علی‌بن‌أبی‌طالب(ع) چنان آنان را به وجد آورده است که در توصیفش جلوه‌هایی ماندگار در آسمان شعر و ادب آفریده‌اند. آثاری که زینت‌بخش کتابخانه تمدن انسانی خواهند ماند و آیندگان را همچون معاصران با چشاندن قطراتی از چشمه صاف معرفت ائمه(ع) سیراب خواهند کرد.

همچنینن در پیام وزیر ارشاد آمده است :این آثار مروج خوبیها بوده و شاهدی هستند بر این که دنیای ارزشهای والای انسانی دنیایی بدون مرز و دسته‌بندی هستند. دین و طائفه شخصیتهای مورد تکریم مانع از اعجاب آنان به ائمه مسلمین نشد بلکه بر خود تکلیف نمودند به تبیین و ترویج ارزش های والای این انسانهای کامل از طریق نشر اندیشه و سیره آنان بپردازند و چنین شد که هنر ادبی آنان در ترسیم شخصیت و سجایای اسوه‌های انسان کامل، خالق آثاری ماندگار در ادبیات عربی گردید. اینان فارغ‌التحصیلان مدرسه همزیستی مسالمت‌آمیز طوایف و اتباع ادیان و مذاهب مختلف در لبنان هستند. چیزی که بیش از هر زمان دیگر در اوضاع و احوال نابسامان کنونی جهان به آن نیازمندیم.

در ادامه این مراسم حجت‏الاسلام رئیس‏زاده رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان در خصوص ویژگیهای شعر جورج شکور اظهار داشت: این شاعر قصائدش را از آنچه که سید کلام و عمل حضرت علی(ع) ترسیم کرده است الهام گرفته و سخنان جاوید سید الشهداء(ع) و معانی والای آن را به نظم در آورده است. بدین ترتیب با کلام زیبای خود ارتباط الهی میان حضرت مسیح(ع) و امام حسین(ع) را ترسیم کرده است. قصائد حسینی جورج شکور راه ارتباط میان اسلام و مسیحیت را روشن کرده است.

سپس علی زیتون استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه علوم اجتماعی دانشگاه لبنان (شعبه بقاع) با مقایسه ویژگیهای شعر شکور با سایر شاعران همعصرش گفت: شکور اندیشه پیروزی خون بر شمشیر را در شعرش به نظم کشید و جنگ موجود میان حق و باطل را مقابل چشمان ما قرار داد.

جرج شکور نیز در این مراسم از تلاشهای رایزنی فرهنگی ایران به خاطر برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: این گونه اقدامات از رایزنی فرهنگی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران تعجب‏آور نیست زیرا جمهوری اسلامی یک جمهوری اصیل با پشتوانه تمدنی و در برگیرنده ارزشهای اندیشه و فکر و پشتیبان قضایای حق و آزادگی و رفع ستم از ملتهای ستمدیده و تحت اشغال ـ همچون لبنان و فلسطین ـ است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از آن می‌ترسند و می‌خواهند ما را از آن بترسانند در برابر خدماتی که به لبنان کرده هیچ درخواستی نداشته است. ما از ایران نمی‏ترسیم و در برابر کسانی که ما را از ولایت فقیه می‌ترسانند می‌گوییم جمهوری اسلامی ایران در پی مسلمان کردن هیچ غیر مسلمانی در لبنان نبوده است. جمهوری اسلامی ایران همچون خورشیدی است که عطا می‌کند و چیزی نمی‌گیرد چون طبیعتش بخشش است. ایران همچون گُلی است که اگر عطرافشانی نکند پژمرده می‌شود بنابراین کمترین کاری که می‌توانیم بکنیم تشکر صادقانه از جمهوری اسلامی ایران است.

شکور با اشاره به تلاش ایران در کمک به مردم فلسطین بویژه اهالی غزه قصائدی را که در رابطه با پایداری عزتبخش غزه سروده بود قرائت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه علم و دانش، آموزش و تربیت در جمهوری اسلامی ایران به ویژه جایگاه زن در مؤسسات آموزشی و همچنین کثرت دانشگاهها و جنبش احیا و پیشرفت فرهنگ و هنر اشاره و از سخنرانان جلسه قدردانی کرد.

در این مراسم که در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی ایران برگزار شد عباس‏هاشم نماینده پارلمان لبنان به نمایندگی از ژنرال میشل عونرئیس فراکسیون تغییر و اصلاح در مجلس لبنان، ایلی فرزلی معاون سابق رئیس مجلس لبنان، بشاره مرهج وزیر سابق، مصطفی دیرانی و حجت‏الاسلام محمد عمرو از حزب‌الله و بسام حمدانی حضور داشتند.

در پایان مراسم رایزن فرهنگی ایران به همراه شخصیتهای حاضر در جلسه با اهدای هدایا و لوح تقدیر از جورج شکور تقدیر کردند.