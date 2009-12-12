  1. دین و اندیشه
همایش"هیئت محاسبه و نظارت بر مؤسسات مالی اسلامی" برگزار می‌شود

همایش"هیئت محاسبه و نظارت بر مؤسسات مالی اسلامی" برگزار می‌شود

همایش سالانه "هیئت محاسبه و نظارت بر مؤسسات مالی اسلامی" با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 23 و 24 آذر در منامه بحرین برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف تنظیم فعالیت هیئتهای شرعی بانکها جهت اطمینان از تعهد بانکهای اسلامی به انجام فتاوای هیئت در بحرین برگزار می شود .

بررسی سندهای مالی، حسابهای پس انداز، آینده مشتقات مالی، راههای شرعی قرض گرفتن از بانکها، مسائل ورشکستگی و ادغام مؤسسات مالی، سرمایه گذاری در مؤسسات کوچک توسط بانکهای اسلامی از موضوعات پیش بینی شده برای طرح در این همایش هستند .

آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با عنوان مؤسس و عضو هیئت امنای مجلس شرعی این هیئت در مورد ضوابط شرعی تسهیلات بانکداری اسلامی سخنرانی خواهد کرد .

این هیئت از سال 1991 تأسیس شده و هدف آن پاسخ به نیازهای بانکها و نهادهای مالی و اسلامی و اتخاذ چارچوب و قوانین و مقررات مربوط به آنها و نظارت بر تصمیمات مالی بانکها و اقدامات سازماندهی مطابق با اصول حسابداری و محاسبات مالی و تطبیق شریعت اسلامی بر قوانین و مقررات است .

 

