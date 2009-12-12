8 روستای کرمان همچنان در محاصره سیل/ تخریب 100 درصدی 16 واحد مسکونی

محمد جواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص آخرین وضعیت مناطق سیل زده در شهرستانهای استان کرمان گفت: بیشترین خسارات سیل در استان کرمان از شهرستانهای قلعه گنج، کهنوج، رودبار، منوجان و فهرج گزارش شده است.

وی افزود: با وجود اینکه سیل تا حدودی در این مناطق فروکش کرده است همچنان راه ارتباطی هشت روستا مسدود است و این درحالیست که طبق گزارش هواشناسی بارندگی از امروز در این مناطق به طور مجدد آغاز می شود.

وی گفت: شش هزار و 160 خانه آجری و کپری در این مناطق دچار آب گرفتگی شده اند که از این تعداد 16 واحد 100 درصد تخریب شده است.

معاون استاندار کرمان خاطرنشان کرد: منازل سیل زده در درصدهای مختلف خسارت دیده اند اما در اکثر این منازل آب وارد خانه شده است.

کامیاب گفت: محموله های کمک رسانی هلال احمر به منطقه ارسال شده است و امداد رسانی به سیل زدگان آغاز شده است.

وی گفت: پنج هزار پتو، 250 وسیله گرم کننده، هزار تخته موکت، 3.5 کیلو برنج، 908 تخته چادر، 3.2 تن پلاستیک و 805 بسته غذایی و هشت هزار و 700 کنسور بین مردم توزیع شده است.

معاون استاندار کرمان یکی از مهمترین دلایل بروز آبگرفتگی در منازل مسکونی را ساخت واحدهای مسکونی در مسیر رودخانه ها و یا زراعت در حریم رودخانه های سیلابی دانست.

وی اضافه کرد: در بخش راه های نیز هزار و 750 کیلومتر راه و 115 پل دچار خسارت شده است که از این تعداد پل سه دستگاه پل کاملا تخریب شده است.

وی افزود: هم اکنون راه های اصلی استان کرمان باز است و تاکنون 50 راه روستایی نیز بازگشایی شده و بازگشایی راه هشت روستا نیز در دست انجام است.

کامیاب همچنین از احداث چهار کنار گذر و 20 مورد ریزش برداری در راه های استان خبر داد.

وی همچینین اضافه کرد: در خصوص قطع برق نیز 140 مورد در دو روز گذشته 136 مورد بر طرف شده است و سایر روستاها نیز طی امروز مشکل برق برطرف می شود.

معاون استاندار کرمان خاطرنشان کرد: از 14 مورد قطعی آب روستاهای استان کرمان نیز پنج مورد باقیمانده است که درحال پیگیری برای رفع مشکل است مشکل قطعی تلفن شهرستان منوجان نیز که به دلیل قطع کابل اصلی فیبر نوری روی داده بود نیز برطرف شده است.

وی بیان داشت: میزان بارندگی در 48 ساعت گذشته در کرمان 16.9، بم 26.2، سیرجان 30.3، بافت 94.3، جیرفت 57.7، کهنوج 103.2، شهربابک 20.1، انار چهار، شهداد 1.6، زرند شش و ارزوئیه 81.9 میلیمتر گزارش داده شده است که در بسیاری از این مناطق بارندگی 48 ساعت گذشته تقریبا معادل بارندگی متوسط سالانه بوده است.

کامیاب اضافه کرد: طبق پیش بینی اداره هواشناسی بارندگی در اکثر مناطق استان کرمان از امروز آغاز خواهد شد.