  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۳

تعداد هیئتهای ورزشی شهرستانی در خراسان رضوی به 540 رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی گفت: تعداد هیئتهای شهرستانی از 280 هیئت در سال 84 به 540 هیئت در سال جاری افزایش یافته است.

افشین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص وضعیت هیئت های ورزشی استان افزود: تغییرات در مدیریت هیئتهای ورزشی به صورت راهبردی، باعث شد تا هیئتهای بسیاری از شهرستانهای استان، فعال و بنابراین تعداد هیئتهای شهرستانی از 280 هیئت در سال 84 به 540 هیئت در سال جاری افزایش یافت.

مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی گفت: تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان 720 هزار و 823 نفر هستند که 600 هزار نفر از این افراد در بخش ورزش همگانی و بقیه در بخش ورزش حرفه ای فعال هستند.

داوری خاطر نشان کرد: مجموع اعتبارات ملی، اعتبارات بند ب و اعتبارات درآمدهای اختصاصی با بیش از هفت برابر نسبت با سال قبل، به 42 میلیارد و 751 میلیون و 232 هزار و 886 ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات بند ب ماده 117 شامل یک درصد درآمد دستگاه های دولتی است که باید صرف ورزش استان شود، افزود: میزان دریافتی ما از این محل در سال گذشته 30 میلیارد و 559 میلیون و 406 هزار و 936 ریال بود

مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی با بیان اینکه سرانه اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده خراسان رضوی 0.29 درصد است گفت: تعداد اماکن ورزشی روباز استان 160 باب و تعداد اماکن ورزشی سرپوشیده نیز 238 باب است.

وی افزود: ورزشکاران این استان از ابتدای امسال تاکنون، 22 مدال جهانی و آسیایی کسب کرده اند که 14 مدال از این تعداد طلاشش مدال نقره و بقیه برنز است.

وی  موفقیتهای کسب شده را ناشی از اجرای دقیق سیاستهای دولت در راستای توزیع عادلانه امکانات در حوزه ورزش دانست و افزود: نگاه ویژه دولت در دو حوزه ورزش همگانی و قهرمانی و بر اساس عدالت محوری و توزیع عادلانه اعتبارات بخصوص تخصیص اعتبارات ویژه مناطق روستایی موجب شد تا در سال 87 جمع کل اعتبارات عمرانی ملی و استانی با پنج برابر افزایش نسبت به سال قبل به 350 میلیارد و 361 میلیون ریال برسد.

کد خبر 998570

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها