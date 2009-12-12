تعداد هیئتهای ورزشی شهرستانی در خراسان رضوی به 540 رسید

افشین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص وضعیت هیئت های ورزشی استان افزود: تغییرات در مدیریت هیئتهای ورزشی به صورت راهبردی، باعث شد تا هیئتهای بسیاری از شهرستانهای استان، فعال و بنابراین تعداد هیئتهای شهرستانی از 280 هیئت در سال 84 به 540 هیئت در سال جاری افزایش یافت.

مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی گفت: تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان 720 هزار و 823 نفر هستند که 600 هزار نفر از این افراد در بخش ورزش همگانی و بقیه در بخش ورزش حرفه ای فعال هستند.

داوری خاطر نشان کرد: مجموع اعتبارات ملی، اعتبارات بند ب و اعتبارات درآمدهای اختصاصی با بیش از هفت برابر نسبت با سال قبل، به 42 میلیارد و 751 میلیون و 232 هزار و 886 ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات بند ب ماده 117 شامل یک درصد درآمد دستگاه های دولتی است که باید صرف ورزش استان شود، افزود: میزان دریافتی ما از این محل در سال گذشته 30 میلیارد و 559 میلیون و 406 هزار و 936 ریال بود

مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی با بیان اینکه سرانه اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده خراسان رضوی 0.29 درصد است گفت: تعداد اماکن ورزشی روباز استان 160 باب و تعداد اماکن ورزشی سرپوشیده نیز 238 باب است.

وی افزود: ورزشکاران این استان از ابتدای امسال تاکنون، 22 مدال جهانی و آسیایی کسب کرده اند که 14 مدال از این تعداد طلاشش مدال نقره و بقیه برنز است.

وی موفقیتهای کسب شده را ناشی از اجرای دقیق سیاستهای دولت در راستای توزیع عادلانه امکانات در حوزه ورزش دانست و افزود: نگاه ویژه دولت در دو حوزه ورزش همگانی و قهرمانی و بر اساس عدالت محوری و توزیع عادلانه اعتبارات بخصوص تخصیص اعتبارات ویژه مناطق روستایی موجب شد تا در سال 87 جمع کل اعتبارات عمرانی ملی و استانی با پنج برابر افزایش نسبت به سال قبل به 350 میلیارد و 361 میلیون ریال برسد.