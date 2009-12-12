حزب دموکرات خلق ترکیه منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، دادگاه قانون اساسی ترکیه دیشب به اتفاق آرا رای به منحل شدن حزب دموکرات خلق ( جامعه دموکرات )، بزرگترین حزب طرفدار کردهای این کشور، داد.

رسیدگی به پرونده اتهامات این حزب از روز سه شنبه هفته گذشته ( 17 آذر ) آغاز شده بود.

در همین رابطه خبر می رسد که در برخی از نقاط ترکیه اعتراضاتی به این تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه صورت گرفته است.

حزب دموکرات خلق بزرگترین حزب کرد ترکیه متهم به ارتباط با جریانهای جدائی طلب کرد شده بود.

این حزب هم اکنون 21 کرسی در مجلس ترکیه دارد و فعالان سیاسی معتقدند که منحل شدن این حزب می تواند موجب آغاز بحرانی جدید در داخل ترکیه شود زیرا در ماه های اخیر مناطق کرد نشین ترکیه بویژه جنوب شرقی این کشور شاهد تنش هایی میان کردها و نیروهای امنیتی ترکیه بوده است.

از سوی دیگر دولت ترکیه از چند ماه قبل در مسیر حل کردن اختلافات خود با جریانهای کرد گام برداشته و این اقدام دادگاه قانون اساسی می تواند دولت ترکیه نیز با چالشی جدید مواجه کند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه، حزب دموکرات خلق را متهم کرده که این حزب تبدیل به کانون فعالیت هایی شده که امنیت ملی ترکیه را نشانه رفته اند.