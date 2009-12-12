  1. استانها
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

شفیعی:

ادبیات برخی افراد در دانشگاهها تخریبی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: ادبیات برخی افراد در فضای دانشگاهی ادبیات تخریبی است که پسندیده دانشگاه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دکتر حسین شفیعی پیش از ظهر شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان افزود: دانشجو قشر منتقد و فرهیخته ای است و نقد دانشجو می تواند موثر باشد و رقابتهای درون دانشگاهی نیز باید سالم باشد و هرگز در جهت تخریب نباشد.

وی تاکید کرد: لازمه سلامت جریان دانشجویی، شناخت آفتها و انحرافها است و جنبش دانشجویی قابلیتهایی دارد که اگر کشف شود می توان بر همه مشکلات پیروز شد.

شفیعی بیان داشت: در یکصد ساله اخیر نهضت های مختلفی در ایران رخ داده که دانشجویان در اکثر این نهضتها نقش مهم و تاثیر گذاری داشته اند.

وی خاطرنشان کرد:  بی‌گمان این افتخار هم در جنگ تحمیلی برای دانشگاه کماکان ادامه داشت و شهیدان زیادی از قشر دانشجو جان خود را فدای نظام کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران با نقد و بررسی جنبش دانشجویی گفت: اهمیت جایگاه و نقشِ دانشجو، موجب شده تا این گروه از جامعه، بیش از افراد دیگر در معرض آزمون و خطا و نیز انحراف از دیگر ارزش‏ها قرار داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گلستان نیز گفت: جنبش بیداری وآزادی خواهی دانشجویان درکنار روحانیت ادامه پیدا کرده و عدالتخواهی، آرمانخواهی و استکبار ستیزی از جمله اهداف دانشجویان به شمار می‌رود.

محسنی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و تعبیر آن حضرت از دانشجویان به افسران جنگ نرم گفت : این تعبیر نشان از مهمترین رسالت دانشجویان دارد که شناخت دشمن ودرک وظیفه و تلاش در جهت تحقق آرمانها را شامل می شود .
 
وی خاطرنشان کرد: نقش و جایگاه علم و عالم و دانشجو و دانشگاه در توسعه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه قابل انکار نیست و دانشجویان محور اصلی توسعه بوده مبنای اصلی تحول علمی در کشور محسوب می شوند و دانشجویان جدا از تحصیل علم و دانش باید با ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی و بلوغ فکری و سیاسی در فعالیتهای اجتماعی  مشارکت نمایند.

