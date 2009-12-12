ادبیات برخی افراد در دانشگاهها تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دکتر حسین شفیعی پیش از ظهر شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان افزود: دانشجو قشر منتقد و فرهیخته ای است و نقد دانشجو می تواند موثر باشد و رقابتهای درون دانشگاهی نیز باید سالم باشد و هرگز در جهت تخریب نباشد.

وی تاکید کرد: لازمه سلامت جریان دانشجویی، شناخت آفتها و انحرافها است و جنبش دانشجویی قابلیتهایی دارد که اگر کشف شود می توان بر همه مشکلات پیروز شد.

شفیعی بیان داشت: در یکصد ساله اخیر نهضت های مختلفی در ایران رخ داده که دانشجویان در اکثر این نهضتها نقش مهم و تاثیر گذاری داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: بی‌گمان این افتخار هم در جنگ تحمیلی برای دانشگاه کماکان ادامه داشت و شهیدان زیادی از قشر دانشجو جان خود را فدای نظام کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران با نقد و بررسی جنبش دانشجویی گفت: اهمیت جایگاه و نقشِ دانشجو، موجب شده تا این گروه از جامعه، بیش از افراد دیگر در معرض آزمون و خطا و نیز انحراف از دیگر ارزش‏ها قرار داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گلستان نیز گفت: جنبش بیداری وآزادی خواهی دانشجویان درکنار روحانیت ادامه پیدا کرده و عدالتخواهی، آرمانخواهی و استکبار ستیزی از جمله اهداف دانشجویان به شمار می‌رود.

محسنی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و تعبیر آن حضرت از دانشجویان به افسران جنگ نرم گفت : این تعبیر نشان از مهمترین رسالت دانشجویان دارد که شناخت دشمن ودرک وظیفه و تلاش در جهت تحقق آرمانها را شامل می شود .



وی خاطرنشان کرد: نقش و جایگاه علم و عالم و دانشجو و دانشگاه در توسعه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه قابل انکار نیست و دانشجویان محور اصلی توسعه بوده مبنای اصلی تحول علمی در کشور محسوب می شوند و دانشجویان جدا از تحصیل علم و دانش باید با ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی و بلوغ فکری و سیاسی در فعالیتهای اجتماعی مشارکت نمایند.