اتاق فکر توسعه استان در دانشگاه های مازندران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: هم اکنون از تلاش دانشگاهیان و نخبگان استان برای توسعه متوازن در استان استفاده نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 190 هزار دانشجو دارای استعدادها و سلایق خاص پویا در دانشگاه های مازندران تحصیل می کنند که استفاده از تفکرات علمی و توسعه ای این افراد برای رفع عقب ماندگی استان موثر خواهد بود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه اتاق فکر توسعه مازندران باید در دانشگاه های استان ایجاد شود، تصریح کرد: چهره های دانشگاهی باید گره گشای موانع توسعه نیافتگی استان باشند.

طاهایی با بیان اینکه حساسیتهای علمی و فرهنگی باید در ذهن آحاد مردم ایجاد شود، یادآور شد: خروجی های اتاق فکر باید برای توسعه مازندران کارساز باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشاهده برخی سیمای زشت در حریم جاده های استان افزود: متاسفانه تابلوهای زشت سیمای طبیعت بکر مازندران را شکننده کرده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران باید پارک عمومی زیبا برای آحاد جامعه باشد، گفت: سازمان بازرگانی استان باید نسبت به مناسب سازی و زیباسازی اصناف در سطح شهرهای استان نیز برنامه ریزی کند.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران با بیان اینکه متاسفانه برخی مسئولان استان وعده های زیبا برای توسعه می دهند ولی در عمل ناتوان هستند، افزود: انتقاد به مدیران را می پذیرم ولی نباید مدیران کل و معاونان دستگاه ها با یکدیگر بحث و جدل داشته باشند.

وی با تاکید بر جذب اعتبارات عمرانی از سوی دستگاه های اجرایی در اسرع وقت گفت: منشور اخلاقی مدیران استان باید الگوی سایر مدیران کشور باشد.