حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل شکست تیم فوتبال استیل آذین برابر صبای قم گفت: نمی خواهم خودم، حمید استیلی و بازیکنان استیل آذین را تبرئه کنم. اما در چند صحنه بصورت ناگهانی و اتفاقی دروازه ما بازشد، روی 2 ضربه کاشته و 2 ضربه پنالتی. روی همین گل‌ها شیرازه تیم ما از نظر روحی پاشید و با وجود اینکه 40 دقیقه فرصت برای جبران داشتیم، در نهایت نتیجه را واگذار کردیم.

وی در ادامه افزود: ما نیمه اول را با شکست 3 بر2 به رختکن رفتیم. در نیمه دوم برای جبران وارد زمین شدیم و می توانستیم بازی را مساوی کنیم اما با گذشته دقایقی کوتاه از زمان آغاز مسابقه گل چهارم را دریافت کردیم. از این به بعد دیگر تیم ما نتوانست خود را جمع کند. متاسفانه بازیکنان به این باور رسیده بودند که اگر بازی را مساوی کنند، بازهم 2 گل دیگر دریافت خواهند کرد. به همین خاطر آنطور که باید و شاید تلاش نکردند.

مدیرفنی تیم فوتبال استیل آذین خاطر نشان کرد: ما به قم رفته بودیم که با برتری مقابل صبا شکست برابر استقلال اهواز و توقف در دیدار مقابل پاس را جبران کنیم اما همانطور که گفتم غافلگیر شده و دست خالی زمین را ترک کردیم.

مهاجرانی در ادامه در مقام دفاع از استیلی برآمد و گفت: گاهی اوقات یک مربی وظیفه خود را انجام نمی دهد و تیمش نتیجه نمی گیرد. در عین حال پیش می آید که یک مربی با تمام وجود تلاش می کند اما تیمش به نتیجه لازم نمی رسد. من شاهدم استیلی تلاش خود را می کند اما متاسفانه طی سه هفته اخیر به نتیجه لازم نرسیدیم که باید علت آن را با کار کارشناسی مشخص کنیم.

وی در ادامه اصلی ترین نیاز تیم استیل آذین را آرامش کلیه عوامل باشگاه و برخورد حساب شده با شرایط این تیم عنوان کرد و گفت: روز یکشنبه جلسه ای با بازیکنان خواهیم داشت و در آن جلسه به آنها به گوشزد می کنم که با حفظ آرامش برای دیدار با ذوب آهن آماده شوند. برای ما چیزی از دست نرفته و می توانیم امتیازات از دسته رفته را جبران کنیم.

مدیرفنی تیم فوتبال استیل آذین در ادامه یادآور شد: تا به امروز 2 بار این شانس و فرصت را داشته ایم که به تنهایی در رده سوم جدول قرار بگیریم که آخرین آن همین بازی روز جمعه مقابل صبای قم بود. در این بازی اگر 3 امتیاز را می گرفتیم 31 امتیازی می شدیم و بر سکوی سوم می ایستادیم اما اتفاقات بازی به گونه‌ای رقم خورد که بدون امتیاز ماندیم.

وی با اشاره به عملکرد علی نظرمحمدی، دروازه بان استیل آذین در دیدار برابر صبای قم گفت: علی هم مانند دیگر بازیکنان روز خوبی نداشت. متاسفانه حمید نشاط جو هم مصدوم بود و توانایی حضور در میدان را نداشت. ما برای دیدار با صبای قم فقط یک گلر در فهرست 18 نفره خود داشتیم.

مهاجرانی در خصوص رفع این مشکل و جذب دروازه بان جدید برای تیم استیل آذین گفت: پروند جذب دروازه بان هنوز در جریان است. ما احتیاج به یک دروازه بان خوب داریم و روز دوشنبه در نشستی که با آقای مهریزی و کادر فنی خواهیم داشت در این مورد تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی همچنین از شرایط رضا عابدیان، مربی تیم فوتبال استیل آذین نیز ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: رضا به ما گفت برای دیدار با دختر بیمارش برای 3 روز به خارج از کشور می رود و تا پیش از دیدار با پاس به تهران بازمی گردد. بازی با صبای قم هم تمام شد و هنوز نیامده است! در جلسه روز دوشنبه در مورد عابدیان هم تصمیم گیری خواهیم کرد.