جرات صدام برای حمله به تل آویو دلیل اصلی تجاوز به عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تونی بلر در گفتگو با "بی بی سی" اعتراف کرد که حمله به عراق به خاطر سلاح های شیمیایی در این کشور نبود بلکه به این دلیل صورت گرفت که صدام حسین جرات حمله به رژیم صهیونیستی را پیدا کرده بود.

وی خاطرنشان کرد: سرنگونی حکومت "صدام حسین" حتی بدون مدارک دال بر وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق تصمیم درستی بود.

بلر با بیان این مطلب افزود: ایده "وجود صدام به عنوان یک خطر برای منطقه" باعث شد که جنگ عراق در سال 2003 را تایید کنم و حتی بدون وجود دلایل و مدارک دال بر وجود سلاح های کشتار جمعی، ضروری بود که بهانه های مختلفی را برای حمله به عراق به کار برد.

خاطرنشان می شود که نیروهای ائتلاف به سرکردگی آمریکا و انگلیس به بهانه وجود سلاح های شیمیایی در عراق و مبارزه با تروریسم و توسعه دموکراسی در یک کشور تحت حکومت دیکتاتوری در مارس 2003 به عراق حمله کرد.