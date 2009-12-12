طرح زمستانی شهرداری قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین حمید رضا الموتی صبح امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: با ابلاغ وزارت کشور ستاد عملیات زمستانی در شهرداری ها تشکیل شده است که در قزوین این طرح در سه مرحله اجرا خواهد شد.

وی افزود: طرح زمستانی شهرداری در مرحله قبل از بارش برف با اجرای عملیات پیشگیری و ایمن سازی معابر شهری ، در هنگام بارش برف با نمک پاشی و برفروبی معابر و پس از بارش برف با حمل و جمع آوری نزولات آسمانی اجرا می شود که اولویت بندی در مراکز هدف و خیابانهای تعیین شده با سرویس رسانی سریع و به موقع به شهروندان است.

الموتی یادآور شد: معاونت حمل و نقل ترافیک، رئیس اداره هواشناسی، معاونت خدمات شهری، مدیرعامل سازمان خدمات موتوری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز و مدیرعامل سازمان خدمات ایمنی و آتش‌نشانی از جمله اعضای این ستاد هستند که در عملیات پیش بینی شده، نقاط و گره‌های ترافیکی شناسایی شده که به محض آغاز بارش برف نیروهای شهرداری با توجه به تقسیم ‌بندی شهر و اولویت ‌بندی انجام شده، در آن نقاط مستقر شده وعملیات پاکسازی را انجام می ‌دهند.

وی تصریح کرد: در اجرای طرح زمستانی پنج دستگاه گریدر، 20 دستگاه کامیون و 80 دستگاه مایلر، دو دستگاه نمک پاش و چهار دستگاه باب کت به کار گرفته می‌شود و 600 نفر از ماموران شهرداری در طرح مشارکت خواهند داشت.

الموتی گفت: هم ‌اکنون 600 تن نمک و 800 تن ماسه به ‌صورت مخلوط دپو شده که در فصل سرما برای پاکسازی مسیرهای منتهی به معابر شهری با اولویت بیمارستان‌ها، مدارس و اورژانس استفاده می شود و تعدادی کیسه‌ نمک در نقاط شیبدار و بحران‌خیز مانند خیابان راه آهن هم ذخیره شده است که شهروندان می‌توانند برای جلوگیری از یخ‌زدگی این نقاط شیب ‌دار از این نمک و شن استفاده کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین در خصوص آب‌گرفتگی برخی معابر در قزوین افزود: خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته رفع تهدید سیلاب در سطح شهر قزوین انجام شده است و اکنون فقط در ملک‌آباد مشکل آب‌گرفتگی وجود دارد که با توجه به پروژه لوله‌ گذاری در سال آینده این مشکل در این منطقه نیز رفع خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص حفاری‌ها در نقاط مختلف شهر قزوین اظهار داشت: از 15 آذر ماه صدور مجور حفاری توسط کمیسیون حفاری ممنوع شده است ولی برخی ادارات از قبل مجوز حفاری داشتند که آن را عملیاتی نکردند و این مجوز مدت دار است و این مجوزها نیز از اول دی ماه تمدید نخواهد شد.

الموتی اظهار داشت: دستگاه‌های مختلفی مانند مخابرات و شرکت گازدر شهر عملیات حفاری انجام می‌دهند که تنها شرکت آب و فاضلاب به خوبی عمل کرده است و از ابتدای سال جاری تاکنون این شرکت در قزوین با 170 کیلومتر حفاری تقاضای 190 کیلومتر حفاری دیگر را نیز دارد.

وی گفت: بر خلاف تصور مردم ، شهرداری در سطح شهر هیچ گونه حفاری و کنده کاری ندارد بلکه این عملیات مربوط به شرکتهای خدمات رسان شهری است اما پیگری می کنیم تا حفاری و مرمت با سرعت بیشتری صورت گیرد.