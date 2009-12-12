ظرفیت تولید پتروشیمی پارس به 100 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی پارس نخستین واحد فرآیندی پتروشیمی است که در سال 1384 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در مدار بهره برداری قرار گرفت.

در همین حال پس از گذشت حدود 4 سال از این بهره برداری، با تکمیل و راه اندازی طرحهای زیر ساختی پتروشیمی پارس همچون ساخت مخازن جدید پروپان و بوتان ( افزایش ظرفیت ذخیره سازی 30 هزار به 120 هزار تن ) و درایرهای جدید ( از 5 درایر به 8 درایر) امکان افزایش ظرفیت واحد از 66 درصد به 100 درصد فراهم شده است.

همچنین در واحد استحصال اتان مجتمع پتروشیمی پارس سالانه 980 هزار تن پروپان و 570 هزار تن بوتان تولید و به صورت گاز مایع به خارج از کشور صادر می شود.

در این واحد پتروشیمی همچنین سالانه یک میلیون و 590 هزار تن اتان و 86 هزار تن گسولین تولید می شود که به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی آریاساسول و پتروشیمی جم مورد استفاده قرار می گیرد.

بر این اساس سالانه 16 میلیون و 68 هزار تن گاز سبک (متان) نیز در واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس تولید و به شبکه گاز سراسری گاز کشور ارسال می شود. مجتمع پتروشیمی پارس از واحد های استحصال اتان، اتیل بنزن و استایرن منومر استشکیل شده است.

