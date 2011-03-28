در پی تغییر رژیم لیبی نیستیم/ قذافی تهدیدی برای آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت گیتس" روز یکشنبه به شبکه خبری "ای بی سی" گفت: لیبی تهدید واقعی یا قریب الوقوع برای آمریکا نیست و تغییر رژیم در لیبی هدف عملیات در این کشور نیست.

وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این سوال که چه زمانی حملات نظامی علیه لیبی پایان می یابد، گفت: فکر نمی کنم فردی پاسخ این سوال را بداند.

گیتس افزود: همانطور که در گذشته شاهد آن بودیم، تغییر رژیم اقدامی بسیار پیچیده است و در بعضی از مواقع نیاز به زمان طولانی دارد اما گاهی اوقات بسیار سریع اتفاق می افتد اما هرگز به عنوان بخشی از عملیات نظامی در لیبی نخواهد بود.

اظهارات گیتس در حالی بیان می شود که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا شنبه گذشته در جمع اعضای کنگره گفت: آمریکا درصدد آن نیست که با استفاده از ارتش خود، معمر قذافی رئیس جمهوری لیبی را ترور کند.