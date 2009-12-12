آخرین وضعیت چارت جدید وزارت بهداشت/ سهمیه متاهلین نیاز به بررسی دارد

دکتر مرضیه وحیددستجردی ظهر شنبه در حاشیه شصت و دومین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: به ما اعلام شده است که وزارت بهداشت باید پنج معاونت داشته باشد اما به دلیل اهمیت وزارت بهداشت و اینکه یکی از بخشها به خدمات سلامت مرتبط است و بخش عمده ای از مردم را در بر می گیرد و خدمات حوزه دانشجویی، آموزشی و فرهنگی هم داریم در حال کار کردن بر روی آن هستیم تا این بخشها تداخل پیدا نکند. کمی مشکل در این زمینه وجود دارد که به زودی برطرف می شود.

وی گفت: معاونت دانشجویی هنوز جزء چارت نیست و باید طراحی کنیم و پس از توافق با معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری نهایی می شود.

وزارت بهداشت سهمیه کنکور برای متاهلین را بررسی نکرده است

وزیر بهداشت در خصوص اختصاص سهمیه کنکور ارشد به متاهلین خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز نه به وزارت بهداشت اعلام شده و نه ابلاغ شده است. ما در این زمینه هیچ فعالیتی نکرده ایم و هر زمان که به وزارت بهداشت ابلاغ شد قطعاً در این مورد باید در معاونت آموزشی بررسی لازم انجام گیرد.

وی درمورد موافقت خود با این طرح گفت: ما هنوز هیچ فکری در این زمینه نکرده ایم و باید به ما فرصت دهید.

کمیسیون آموزش مجلس در مورد سهمیه های دستیاری نظر واضح به وزارت بهداشت ارائه کند

وحیددستجردی در مورد نظر کمیسیون آموزش مجلس در مورد سهمیه های دستیاری گفت: نظر وزارت بهداشت در مورد سهمیه های دستیاری بر اساس کارهای پژوهشی اعمال شده است و هر کار دیگری هم که در این زمینه باید انجام گیرد نیازمند طرح پژوهشی است.

وی اضافه کرد: طرح پژوهشی به این معنا است که تمام کسانی که در آزمون های دستیاری پذیرفته شده اند باید وضعیتشان در قبل از شرکت در آزمون و پس از فارغ التحصیلی و کیفیت آموزش و استفاده از سهمیه ها بررسی شود و بر اساس نتایج این طرحها، آیین نامه های موجود تغییر یابد.

وزیر بهداشت گفت: اقدامات ناگهانی و فوری نمی توان در این زمینه انجام داد. این کار سالها در وزارت بهداشت مسبوق به سابقه بوده است و اگر نیاز باشد هر تغییری صورت گیرد باید این تغییر بر اساس کار پژوهشی باشد.

وی در خصوص اینکه آیا امکان دارد سهمیه های دستیاری کاهش یابد گفت: همه چیز امکان دارد و بسیاری از آیین نامه ها هم تغییر می یابد. آنچه در کمیسیون آموزش مجلس در مورد آن صحبت شده است در مورد سهمیه آزاد و زنان بوده است که آن هم باید نمایندگان مجلس نظرات خود را به صورت دقیق و واضح به وزارت بهداشت ارائه دهند و ما در معاونت آموزشی بر روی آن تحقیق می کنیم.

وحیددستجردی در مورد تغییرات آموزش پزشکی عمومی گفت: دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی در این زمینه کار کرده اند که فعالیت اصلی باید در سایر دانشگاههای علوم پزشکی توزیع شود.

وی در خصوص نشست روسای دانشگاه های علوم پزشکی، تبادل نظر در اولین نشست روسای دانشگاههای علوم پزشکی در دولت دهم با هدف تدوین استراتژی های وزارت بهداشت و سال آینده افزود: ما خواستیم که گزارشی از سیمای سلامت ارائه کردیم تا معاون اول رئیس جمهور نیز در جریان آن قرار گیرد.

وزیر بهداشت یادآور شد: برنامه 5 ساله پنجم توسعه نیز در مجلس مطرح است و بخش هایی آن نیز به وزارت بهداشت ارتباط دارد و وزارتخانه در آن نقش دارد.

اعلام اولویت های برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت

وی در خصوص اولویت های برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت گفت: اولویت ما در برنامه پنجم توسعه در حوزه های آموزش، پژوهش و سلامت است. برای حوزه سلامت اولویت ما تکمیل سیستم بهداشتی شبکه با محوریت پزشک خانواده و با رعایت سیستم ارجاع است.

تدوین نقشه جامع سلامت

وحیددستجردی در مورد استراتژی حوزه سلامت و تدوین نقشه جامع سلامت اظهار داشت: خوشبختانه نقشه جامع علمی کشور در حال نهایی شدن است و ما نیز در وزارت بهداشت به دنبال تهیه نقشه جامع سلامت هستیم و بر روی آن کار می کنیم و نظرات روسای دانشگاه های علوم پزشکی را در آن دخالت می دهیم تا در چند ماه آینده نقشه جامع سلامت تدوین شود. در این نقشه نیز وضعیت کشور از نظر سلامت و اولویت هایی که باید به دست پیدا کنیم و مرحله بندی ها ترسیم می شود.

وزارت بهداشت به دنبال اصلاح در آموزش به ویژه آموزش پزشکی عمومی است

وی با اشاره اصلاحات آموزش پزشکی عمومی گفت: در مورد آموزش پزشکی نیز وزارت بهداشت به دنبال اصلاح در آموزش به ویژه آموزش پزشکی عمومی است و به همین منظور فعالیت هایی در حوزه معاونت آموزشی در حال انجام است.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: اصلاحات در حوزه آموزش پزشکی در بخش های سلامت و آموزش به طور کامل تاثیرگذار است و در جهت ارتقای سلامت موثر است. از سوی دیگر اصلاحات حوزه آموزش پزشکی در کیفیت خدمات سلامت موثر است چرا که همین گروه پزشکی هستند که بعدها وارد حوزه خدمات رسانی می شوند و قطعاً کیفیت خدمات افزایش می یابد.

توسعه کمی و کیفی تحقیقات را در کشور

وی اظهارداشت: راهکارهای اصلی در مورد رتبه بندی تحقیقاتی کشور و سرمایه گذاری در بخش های خاص به منظور کاربردی کردن تحقیقات در این نشست بررسی می شود تا علاوه بر اینکه توسعه کمی و کیفی تحقیقات را در کشور داشته باشیم بتوانیم رتبه های پژوهشی را ارتقا دهیم و تحقیقات در اختیار سلامت، دارو و کاربرد جامعه قرار گیرد.