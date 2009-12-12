رکابزن مازندران به عنوان قهرمانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم از تور بین المللی مازندران امروز(شنبه) در مسیر 57 کیلومتری بین ساری و بابلسر برگزار شد که در نهایت داوود فروغی از تیم آرین سینا مازندران اول شد. محمد صادقی از تیم شهر سالم مشهد دوم و میثم امینی از تیم پتروشیمی تبریز در مکان سوم ایستاد. در مجموع دو مرحله و در قسمت تیمی هم آرین سینا مازندران صدرنشینی خود را برای روز دوم حفظ کرده است.

فردا دوچرخه سواران در مرحله سوم این تور بین المللی مسیر بابلسر- چالوس را به مسافت 110 کیلومتر رکاب خواهند زد.

شانزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران با حضور 11 تیم (سه تیم خارجی و هشت تیم داخلی) از 20 آذر تا 23 آذر ماه در رده سنی جوانان برگزار خواهد شد.