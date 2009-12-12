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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۸

تور بین المللی مازندران/

رکابزن مازندران به عنوان قهرمانی رسید

رکابزن مازندران به عنوان قهرمانی رسید

دومین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران با قهرمانی رکابزن تیم آرین سینا این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم از تور بین المللی مازندران امروز(شنبه) در مسیر 57 کیلومتری بین ساری و بابلسر برگزار شد که در نهایت داوود فروغی از تیم آرین سینا مازندران اول شد. محمد صادقی از تیم شهر سالم مشهد دوم و میثم امینی از تیم پتروشیمی تبریز در مکان سوم ایستاد. در مجموع دو مرحله و در قسمت تیمی هم آرین سینا مازندران صدرنشینی خود را برای روز دوم حفظ کرده است.

فردا دوچرخه سواران در مرحله سوم این تور بین المللی مسیر بابلسر- چالوس را به مسافت 110 کیلومتر رکاب خواهند زد.

شانزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران با حضور 11 تیم (سه تیم خارجی و هشت تیم داخلی) از 20 آذر تا 23 آذر ماه در رده سنی جوانان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 998606

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