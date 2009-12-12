به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو صبح امروز در مراسم یازدهمین جشنواره خوارزمی تجانس و توازن را عاملی برای تعامل میان دانشجویان و دانشمندان دانست و گفت: بین جوانی و دانشجویی و پژوهشگری ارتباط و پیوند خاصی است. جوان با توان و نشاطی که دارد فعل و انفعال عملی اش بسیار موثرتر از دیگران است. هم در اثرپذیری، هم در تاثیرگذاری، هم در دانش پذیری و هم فعالیت علمی.

وی افزود: کشور ما به لحاظ میانگین سنی در زمره کشورهایی است که جوانان بیشترین جمعیت سنی را تشکیل می دهند و با توجه به اینکه استعداد و نیروی جوانی از عوامل تشکیل دهنده قدرت محسوب می شوند و ترکیب این دو به وجود آورنده توان مضاعف کشور در عرصه ملی و بین المللی است، مدیران کشور به ویژه در حوزه علم و فناوری باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند و با اضافه کردن علم و فناوری بر این قابلیتها بیفزایند و با برنامه ریزی و سازماندهی کشور را به جایگاه شایسته خود در سطح جهان و منطقه هدایت کنند.

دانشجو با تاکید بر اینکه این امر نه فقط وظیفه ملی و اقتضای شرایط تاریخی ما است بلکه از نظر دینی و اعتقادی اهمیت فراوان دارد ادامه داد: در میان همه ارزشهای معنوی بیشترین توجه متوجه دانش و معرفت بوده است کما اینکه پیام الهی اسلام که در قرآن منعکس است با کلمه اقراء شروع می شود یعنی فراخوانی به خواندن که فرع بر دانش و معرفت است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: فاصله میان انسان محقق و مقلد، تفاضل بین فرآیند تحقیق و پژوهش و تقلید و تکرار است بنابراین یکی از وجوه تمایز انسان با سایر مخلوقات جهان را می توان در این نکته بررسی کرد که موجودات دیگر به اقتضای طبیعت و غریزه خود همواره تکرار می کنند اما انسان با تکیه بر استعداد خود می تواند آسمانها و زمین را در نوردد.

وی همچنین تاکید کرد: تعیین اولویتهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور، تهیه و تدوین صنعت راهبردی نظام تحقیقاتی و پژوهشی کشور با در نظر گرفتن نیازمندیهای صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی توسعه فناوریهای راهبردی از طریق تبدیل علم به ثروت و تجاری سازی آن از برنامه های در دست اقدام دوره جدید مسئولیت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

دانشجو همچنین نخبگان جوان را سرمایه علمی و ارزشمند کشور دانست و خاطر نشان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سکان دار هدایت پژوهش در کشور امور هدایت، حمایت، جذب و حفظ نخبگان کشور را با سیاست گذاری فرهنگی و آموزشی منطبق با سند چشم انداز راهبری خواهد کرد.

وزیر علوم اضافه کرد: بهره گیری از توان نخبگان کشور در راستای حمایت از توسعه جنبش نرم افزاری از طریق حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نوآوران جوان می تواند موجب توسعه متوازن در کشور شود.

وی در ادامه یادآور شد: ما همانند حوزه علمیه مشهد و قم، طلاب، دانشگاهیان، دانشجویان و اساتید در سوگ هستیم. با هر کسی که دغدغه دینداری دارد در سوگیم چون به ساحت مقدس ما توهین شده است. ما با مردم شریف اسلامی در سوگیم.

دانشجو با تاکید بر اینکه فرهیختگی فقط یک اسم نیست، گفت: فرهیختگی رسم دارد باید رسم آن را رعایت کرد. اگر دانشگاه قداست دارد برای این است که تحصیل علم و تهذیب نفس در آن صورت می گیرد و اگر هر کدام از اینها بخواهند خدشه ای وارد کنند قداست دانشگاهها از بین می رود.

وی با تاکید بر اینکه در پشت اسم فرهیختگی رسم آن نیز باید رعایت شود، اظهار داشت: ما در سوگیم و متاسفیم که یک عده قلیل و بسیار قلیل دغدغه دینداری را درک نمی کنند. دغدغه دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان را درک نمی کنند. مردم شریف ایران اجازه نخواهند داد در پشت اسم فرهیختگی رسم آن رعایت نشود و به مقدساتشان توهین شود.

وزیر علوم اضافه کرد: هر کسی که بخواهد به قداست دانشگاهها و مقدسات مردم توهین کند باید بداند نمی شود در مسجد بود و با کفش وارد شد. نمی شود و نمی توانند در دانشگاهها به مقدسات توهین کنند. ما حتما در مسیری حرکت می کنیم که از دین و ولایتمان حمایت کنیم. در این راه نه تنها شرمنده نیستیم بلکه به آن افتخار می کنیم.

دانشجو همچنین خاطرنشان کرد: هر کسی به مقدسات توهین کند حتما طبق خواسته مردم با وی رفتار خواهد شد.

جشنواره جوان خوارزمی صبح امروز شنبه با حضور وزیر علوم برگزار و در این مراسم از محققان برتر تقدیر شد.