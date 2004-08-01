تسليحات هسته اي اسرائيل مي تواند موجب يك نسل كشي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه فانونو كه نخستين بار با يك رسانه تركيه صحبت مي كرد اذعان داشت كه من هرگز به خاطر اقدامي كه انجام داده ام تاسف نخواهم خورد.

فانونو به اين روزنامه در خصوص هدفش گفت كه آنچه كه من در زندان با آن مواجه بودم شكنجه رواني اسرائيل بوده و اينكه من چطور دستگير شدم .

وي درباره اقدامش جهت افشاي تسليحات هسته اي اسرائيل نيز گفت : مخصوصاً مايل بودم بگويم كه هر آنچه كه انجام دادم نه تنها براي اسرائيلي ها بلكه براي كل مردم خاورميانه بود . اگر كشوري دست به اين اقدام نزند تمام مردم منطقه به خطر خواهند افتاد. تنها هدف من جلوگيري از اين فاجعه بود.

وي تاكيد كرد: بهترين راه براي تامين صلح در منطقه فشار بر اسرائيل و حل مسئله فلسطين است زيرا اگر منطقه به سوي صلح پيش رود نيازي به تسليحات هسته اي نيست .