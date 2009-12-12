"این همه دیر "منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 9 داستان کوتاه از مسعودی است که پس از درگذشت وی به چاپ رسیده است.
رضا زنگیآبادی نویسنده در یادداشت ابتدای کتاب با عنوان "دلنوشته" گفته است: خیلی دیر شد خیلی. دیرتر از آنچه فکر میکردیم اما بالاخره مجوز کتابت آمد حیف که نیستی. حالا که فکرش را میکنم گمان میکنم آنقدرها هم دیر نبود؛ تو زود رفتی. تو با اشتیاق در دنیای کلمات و قصهها قدم میزدی. قادر بودی از هر اتفاق ساده،از هر لحظه مرده قصهای جذاب روایت کنی…
در داستان "آخر چرا من؟" از مجموعه "این همه دیر" میخوانیم: من چه کارهام؟ یا چه کار میتوانم بکنم؟ رحمان، من گریختهام؛ فرار کردهام ـ میدانی ـ تا این جا برای یک لحظه هم که شده بیتلواسه نسیم برآمده از لای یونجهها را نفس بکشم.
مسعودی اگر چه کارشناس ارشد رشته حقوق و استاد دانشگاه بود اما از مدرسان حوزه ادبیات داستانی به شمار میآمد و به آموزش داستاننویسی نیز مشغول بود. این نویسنده و مترجم پنجم دی ماه 1387 در سن پنجاه سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
مجموعه داستان "این همه دیر" با شمارگان 1500 نسخه در 85 صفحه منتشر شده است.
نظر شما