وجود دیده بان فرهنگی در مساجد یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام مجتبی نظری پیش از ظهر شنبه در جمع ائمه جماعات و مدیران مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان شرقی با بیان اینکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد در زمینه مسائل فرهنگی و دینی از مشکلات فراوانی رنج می برند، تاکید کرد: این مشکلات در زمینه های متعدد زمانی، مکانی و درونی مساجد گریبان گیر فعالان فرهنگی است.

وی تاکید کرد: در زمینه مسائل فرهنگی در حالت کلان نیازمند موفقیت در زمینه مخاطب شناسی هستیم، به گونه ای که عدم مخاطب شناسی موجب ناکامی در فعالیتهاست.

حجت الاسلام مجتبی نظری با اشاره به تغییر سلیقه و سطح مخاطبان مسجدی اظهار داشت: مخاطبان دیروز دیدگاه خاصی به روحانیت و مسجد داشتند و سخنان ایشان را بدون چون و چرا می پذیرفتند اما مخاطب امروز نسل احکام نیست و با بمباران اطلاعاتی که صورت می گیرد، مرزها را درنوردیده و به دنبال فهم فلسفه احکام است.

استاد حوزه و دانشگاه های تبریز خاطرنشان کرد: نسل امروز از طریق فضای مجازی و سایبر حجم انبوهی از اطلاعات را به دست می آورد و اگر کلام برخی روحانیان از نظر او تکراری است، نباید این مسئله را به حساب توهم نسل جوان گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز مساجد ما نتوانند جوانان را اقناع کنند، ماهواره و وسایل ارتباطی انبوه این مسئله را برعهده خواهند گرفت.

استاد حوزه و دانشگاه های تبریز گفت: باید با دقت فراوان به رصد فرهنگی بپردازیم و قبل از اینکه دشمن در مسائل فرهنگی کار خود را انجام دهد، مقصود او را فهمیده و خنثی سازیم.