پژوهش محوری در مدارس مازندران باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر شنبه در آئین نواخته شدن زنگ پژوهش در دبیرستان دخترانه شهید مطهری ساری با اشاره به اینکه در سال های اخیر پژوهش قبل از اقدام در برنامه های آموزش و پرورش مفهوم پیدا کرده، افزود: اقدام پژوهشی و رساندن آن به مقاطع دانش آموزی از اهداف آموزش و پرورش بوده است.

وی با بیان اینکه هر اقدامی که مبتنی بر پژوهش نباشد ممکن است با خامی همراه باشد، اظهار داشت: اگر قرار است فردی عمل خود را در جامعه منتشر کند باید بداند پژوهش بستر اولیه کار است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اذعان داشت: در آموزش و پرورش که فقط به یادگیری و حفظ مطالب تکیه شده، انسان متعالی تولید نمی شود و آن عده که با تکیه بر حفظ مطالب در درجه بالاتری قرار می گیرند، نمی توانند انسانهای کارآمد و کیفی باشند.

وی با بیان اینکه پژوهش بهترین راه رسیدن به حقیقت است، گفت: امروز باید تلاش شود تا معلمان از راه پژوهش به تغییر رفتار دانش آموزان کمک کنند تا دانش آموزان از راه پژوهش به یادگیری درست برسند.

فیاضی تاکید کرد: فرهنگیان با مقوله پژوهش به عنوان یک امر تکلیفی برخورد نکنند.