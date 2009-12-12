"زمین میدان نبرد" بدترین فیلم دهه نخست قرن 21 شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اینترنتی مووی فون در حالی که کمتر از سه هفته دیگر نخستین دهه از قرن بیست و یکم به پایان می‌رسد، بدترین فیلم های این دهه را انتخاب کرد. بر این اساس "زمین میدان نبرد" بدترین فیلم این دهه شناخته شده است.

در این فهرست نام 40 فیلم این دهه به چشم می‌خورد. از جمله فیلم‌های مشهور این فهرست می‌توان به "قتل منصفانه" ساخته جان ایونت با نقش‌آفرینی آل پاچینو و رابرت دنیرو، "مرد حصیری" با بازی نیکلاس کیج و "88 دقیقه" با حضور آل پاچینو اشاره کرد. حضور اسطوره بازیگری در دو فیلم ناموفق این دهه می‌تواند نشانگر پایان یک دوران باشد.

فیلم‌های "گیگلی"، "براق"، "از جاستین به کلی" و "غریزه اصلی 2" در میان 10 فیلم نخست این فهرست قرار دارند. ژانر کمدی بیشترین حضور را در این فهرست 40 گانه دارد که نشان می‌دهد ساختن یک فیلم کمدی خوب چه کار دشواری است.