استفاده 174نخبه از تسهیلات نظام وظیفه/ حمایت از برگزیدگان مسابقات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه صبح شنبه در یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی ارتقا و حمایت از مسابقات علمی و فناوری دانشجویی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این راستا برنامه داریم که در چندین رشته مانند مسابقات بتن ، خودروی برقی و هیبریدی طراحی و ساخت زیر سیستم های مکانیکی و شیمی در زمینه هایی مانند پالایش پتروشیمی و نیز سایر مسابقات علمی ریاضی، فیزیک، هنر، ادبیات و علوم اجتماعی در مراکز علمی و پژوهشی حمایت می شود.

وی یکی از ویژگیهای جشنواره جوان خوارزمی را توجه به جنبه های مختلف نخبگی دانست و با تاکید بر اینکه نخبگان خلاق بیشترین سهم را در پیشبرد علم و صنعت در دنیا دارند، اظهار داشت: این نخبگان قادرند در ذهن خود بین اطلاعات رشته های مختلف ارتباط برقرار کنند و به خلق مفاهیم تازه دسترسی یابند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از اهداف این جشنواره را کشف استعدادهای نادر دانست و ادامه داد: از این رو جشنواره خوارزمی معمولا دو نوع برگزیده دارد نوع اول کسانی هستند که بر مبنای اجرای طرحهای خلاقانه و پروژه های نوآوری برگزیده می شوند و نوع دوم کسانی هستند که به دلیل وضعیت علمی و پژوهشی عمومی خوب برگزیده می شوند بنابراین برگزاری و داوری این جشنواره امر بسیار خطیر و حساسی است و باید به ویژگیهای متفاوت دو بخش خلاقیت، ابداع و نوآوری و عملکرد علمی و پژوهشی در برگزاری، شناسایی و داوری توجه شود.

افزایش اعتبارات پژوهشی رتبه های برتر جشنواره جوان خوارزمی

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه هر دوی این گروهها افراد برجسته ای هستند یادآور شد: سطح جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانشجویی و جوان بسیار شاخص است و به همین دلیل امسال اختصاص جوایز و اعتبارات پژوهشی به رتبه های اول، دوم و سوم جشنواره از سوی بنیاد ملی نخبگان به 100، 75 و 50 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تاکنون از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی مجموعا 174 نفر از تسهیلات نظام وظیفه، 316 نفر از جوایز علمی دانشجویی و 24 نفر از اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان استفاده کرده اند.

تلاش برای به بار نشستن دستاوردهای نخبگان

سلطانخواه به برنامه های اساسی بنیاد پس از طی مراحل ایجاد زیرساختها و قوانین لازم اشاره کرد و گفت: برای شناسایی و حمایت از نخبگان که منجر به شناسایی و حمایت بیش از 5 هزار جوان نخبه کشور شده است، جهت به بار نشاندن دستاوردهای نخبگان تلاش می شود.

تلاش بنیاد ملی نخبگان برای تجاری سازی طرح های پژوهشی

وی همچنین به حمایتهای این معاونت در بخش تجاری سازی طرحها اشاره کرد و افزود: در بحث حمایت از شرکتهای دانش بنیان، بنیاد و معاونت علمی ریاست جمهوری عزم جدی را برای اجرای آن با کمک دولت و مجلس دارد و در این راستا به اطلاع می رسانم که برخی طرحهای برگزیده جشنواره جوان خوارزمی مانند طرح تبدیل سیستم انتقال نیروی دستی به برقی در خودروهای ساخت کشور که در دو سال پیش در جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شده است، توسط کارخانه های خودروسازی کشور تجاری سازی شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به مسابقات روباتیک اضافه کرد: برگزیدگان مسابقات روباتیک در صورتی که دارای خلاقیت و نوآوری در روباتها باشند، می توانند از طریق ثبت اختراع و تایید خلاقیت و نوآوری آن از طریق سامانه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان، از تسهیلات نظام وظیفه و اعتبار پژوهشی و نوآوری بنیاد استفاده کنند.