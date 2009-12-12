اوباما جنگ طلب تر از بوش است/ ضعف سیاست خارجی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "باراک اوباما" که در شعارهای انتخاباتی خود از عملکرد "جرج بوش" انتقاد کرده و جنگ خاورمیانه را "جنگ جرج بوش" خوانده بود، هم اکنون درخواست اعزام نظامیان بیشتر را به افغانستان داده است که این موضوع نشان دهنده تمایلات جنگ طالبانه رئیس جمهوری کنونی آمریکا است.

در پی انتقال هزاران نظامی آمریکایی از عراق به افغانستان و اعزام 30 هزار نظامی آمریکایی به این کشور، دموکرات های لیبرال اعلام کردند که عملکرد اوباما در قبال سیاست خارجی تفاوت قابل توجهی با عملکرد رئیس جمهوری پیشین آمریکا ندارد.

به نوشته آنتی وار، اوباما با راهبرد جدید خود در افغانستان نه تنها منجر به طولانی شدن این جنگ شده، بلکه کاملا مشخص است که رئیس جمهوری آمریکا آماده است تا ادامه این جنگ را به خاک پاکستان بکشاند.

اوباما شامگاه سه شنبه 10 آذردر سخنرانی خود برای اعلام راهبرد جدید در افغانستان در جمع دانشجویان دانشکده نظامی ارتش آمریکا در وست پوینت قول داد که در صورت پیروز شدن در جنگ افغانستان نظامیان آمریکایی در جولای 2011 از این کشور خارج شوند.

وی افزود: نیروهای آمریکایی پس از 18 ماه به تدریج به کشور بازمی گردند و ایالات متحده به دلیل حملات 11 سپتامبر 2001 در افغانستان حضور دارد.