پتروشیمی قهرمان مسابقات شطرنج لیگ برتر بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دور از هفته پایانی سومین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر بانوان باشگاه‎های کشور تیم پتروشیمی بندرامام مقابل پلی استر یزد با نتیجه 5/3 بر 5/0 صاحب برتری شد. دانشگاه آزاد اسلامی با همین نتیجه برق قزوین را از پیش رو برداشت. آذرخش خراسان رضوی نیز با نتیجه 4 بر صفر مدرسه شطرنج کرمان را شکست داد. تیم زنجان نیز دیدار با تاید واتر هرمزگان را با نتیجه 5/0 بر 5/3 واگذار کرد.

در پایان این دیدارها تیم پتروشیمی با 5/42 امتیاز در صدر جدول رده‎بندی قرار گرفت و قهرمانی سومین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر بانوان باشگاه‎های کشور را از آن خود کرد. ضمن اینکه تیم‎های دانشگاه آزاد و تایدواتر هم عنوان‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در این دوره از مسابقات شطرنج لیگ برتر بانوان باشگاه‎های کشور تیم پلی استریزد جام اخلاق را نصیب خود کرد.