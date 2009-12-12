تخلفات ساختمانی در شهرستان شهرکرد 20 درصد کاهش داشته است

اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در شهرستان شهرکرد تخلفات ساختمانی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است.

نوریان افزود: از ابتدای سال تاکنون 460 پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع شده است که از این تعداد، 124رای تجدیدنظر صادر شده است.

وی بیان داشت: در هفت ماه گذشته رای صادره برای تخریب ساختمانها 18 مورد بوده است.

نوریان با اشاره به اینکه باید موضوع فرهنگسازی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در بین مردم رواج پیدا کند، اذعان داشت: برخلاف تصور برخی که منبع درآمد شهرداری از تخلفات ساختمانی می دانند، شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد با قدرت به دنبال جلوگیری از اعمال تخلفات ساختمانی هستند.

وی تصریح کرد: با تمهیدات گذشته، بحث فرهنگ سازی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی همچنین اعمال قانون ماده 100 در مورد تخلفات و به ویژه افرادی که بر این کار اصرار دارند، اجرا شده است.

نوریان با بیان اینکه ماموران شهرداری شهرکرد مکلف هستند بر جریان احداث ساختمان ها نظارت داشته باشند، خاطرنشان کرد: هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات بر تخلفات آنها رسیدگی می شود.