شرکت در دوره های آموزشی لازمه اخذ و تمدید پروانه فعالیت مراکز ترک اعتیاد است

تهمینه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه در حال حاضر 120 مرکز سرپایی درمان اعتیاد در خراسان رضوی فعال است، افزود: اخذ مجوز و تمدید پروانه فعالیت کلیه مراکز درمان و ترک اعتیاد مشروط به شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مسئولان فنی، پرستاران، روانشناسان و پزشکان فعال در این مراکز هدف ارتقاء سطح کیفیت خدمات به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد، برگزار می شود.

شکیب گفت: این دوره های آموزشی برای پرستاران و مددکاران به مدت یک ماه و برای پزشکان و مسئولان فنی به مدت دو هفته برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: هر مددکار و روانشناس به واسطه اخذ مدرک دانشگاهی توانمندی حضور و فعالیت در مراکز درمان اعتیاد را ندارد و پزشکان و مسئولان فنی نیز لازم است با کلیه روشهای درمانی اعم از سم زدایی، کاهش آسیب و غیره آشنا شوند.