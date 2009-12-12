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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

عضو شورای شهر قزوین دارفانی را وداع گفت

قزوین - خبرگزاری مهر: یزدانبخش سیاهکل مرادی یکی از اعضا شورای اسلامی شهر قزوین به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، یزدانبخش سیاهکل مرادی عضو شورای اسلامی شهر قزوین و عضو شورای عالی استان‌ها عصر دیروز در جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن جانبازان به دلیل مسائل مطرح شده و فشار عصبی ناشی از گفتگو و جر و بحثهای مطرح شده ازسوی متقاضیان دچار حمله قلبی شد و درگذشت.

یزدانبخش سیاهکلی مرادی متولد سال 1342 در رودبار الموت از توابع قزوین و از آزادگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس بود که در سوابق کاری خود به عنوان مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، 9 سال سابقه فعالیت در شهرداری و سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین فعالیت داشت. 

یزدانبخش سیاهکل مرادی در دور سوم انتخابات شورای اسلامی شهر قزوین با 9 هزار و 841 رای به‌عنوان یکی از اعضای اصلی شورای شهر قزوین انتخاب شده بود.

مرحوم سیاهکلی از نیروهای ارزشی بود که ضمن ارتباط منطقی و صمیمی با ارباب رجوع از تواضع و فروتنی خاصی برخوردار بود.

کد مطلب 998646

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