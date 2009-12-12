عضو شورای شهر قزوین دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، یزدانبخش سیاهکل مرادی عضو شورای اسلامی شهر قزوین و عضو شورای عالی استان‌ها عصر دیروز در جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن جانبازان به دلیل مسائل مطرح شده و فشار عصبی ناشی از گفتگو و جر و بحثهای مطرح شده ازسوی متقاضیان دچار حمله قلبی شد و درگذشت.

یزدانبخش سیاهکلی مرادی متولد سال 1342 در رودبار الموت از توابع قزوین و از آزادگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس بود که در سوابق کاری خود به عنوان مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، 9 سال سابقه فعالیت در شهرداری و سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین فعالیت داشت.

یزدانبخش سیاهکل مرادی در دور سوم انتخابات شورای اسلامی شهر قزوین با 9 هزار و 841 رای به‌عنوان یکی از اعضای اصلی شورای شهر قزوین انتخاب شده بود.

مرحوم سیاهکلی از نیروهای ارزشی بود که ضمن ارتباط منطقی و صمیمی با ارباب رجوع از تواضع و فروتنی خاصی برخوردار بود.