۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

"روح‌نگار" پولانسکی نیمه اول 2010 اکران می‌شود

موسسه سامیت اینترتینمنت نمایش فیلم سینمایی "روح‌نگار" ساخته رومن پولانسکی را در آمریکای شمالی برای نیمه اول سال 2010 برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم نخستین بار در جریان شصتمین دوره جشنواره فیلم برلین در فوریه سال آینده به نمایش درخواهد آمد و سپس نمایش جهانی آن آغاز می‌شود. "روح‌نگار" اقتباسی است از رمان "روح" نوشته رابرت هریس و یوان مگرگور بازی در نقش اصلی فیلم را بر عهده دارد.

سایر نقش‌های فیلم را بازیگرانی نام‌آشنا چون پیرس براسنان، اولیویا ویلیامز، کیم کترال، جیمز بلوشی، رابرت پوگ و تام ویلکینسن بازی کرده و رابرت بن موسا و آلن سارد آن را تهیه کرده‌اند. "روح‌نگار" می‌تواند آخرین فیلم فیلمساز بزرگ لهستانی باشد. پولانسکی این فیلم را قبل از حبس خانگی در دوران بازداشت در زندان سوئیس شخصا تدوین کرده است.

