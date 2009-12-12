بحران بین المللی منجر به رکود اقتصادی و بیکاری در کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعامل دولت و مجلس برای کاهش عوارض این بحران افزود: دولت و مجلس توانسته اند با همدلی در مواجهه با مشکلات یادشده بنحوی عمل نمایند که آسیب رکود جهانی در اقتصاد ملی در حداقل ممکن قرار گیرد .

وی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس در مباحث موجود بویژه در بخش بانک و مشکلات اعتباری رویه تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی را در پیش گرفته و به نتایح موجه نیز رسیده است .

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به اینکه بخش های سه گانه اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات در آسیب های جهانی یکسان پذیر نبوده و بخش صنعت آسیب بیشتری را تحمل می کند، تصریح کرد: از این رو باید حمایت بیشتری از سوی مجلس به بخش صنعت صورت گیرد .

فتحی پور افزود: البته اثرات تحریم های احتمالی استکبار جهانی بخش صنعت را بیش از سایر بخش ها تحت فشار قرار داده و خاکریز اول انعکاس مشکلات جهانی توجه به این بخش بوده است .

وی با اشاره به اینکه فشارهای استکبار جهانی در موضوع هسته ای که بخش صنعت بیشتر از بخش های دیگر در معرض فشار خواهد بود، گفت: مجلس در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت همدلی قوا باید نسبت به رفع مشکلات اقدام نماید .

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مشکلات با تغییر مدیریت ها بسادگی میسرنیست، تاکید کرد : روند شناخت مشکلات برای تصمیم گیری نیازمند طی نمودن مدیریت در یک دوره یکساله از سوی وزرا است .

فتحی پور، با بیان اینکه هم اکنون بخش صنعت پایین تر از ظرفیت اسمی کار می کند در حالیکه شاخص های تطبیقی نشانگر حرکت در جهت بهبود وضع وجذب اشتغال بیشتر است، ابراز امیدواری کرد: با تلاش دست اندرکاران صنعت بویژه وزیر صنایع این روند منجر به بهبودی مستمر شود .