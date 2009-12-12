430 نفر در مسابقه عکاسی "مترو و مردم" شرکت کردند

محسن محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 3 هزار قطعه عکس به این مسابقه ارسال شده و ظرف چند روز آینده نخستین جلسه هیئت داوران برای انتخاب آثار برتر تشکیل می شود.

شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری شرکت نورنگار و موسسه مالی و اعتباری شهر در نظر دارند دومین مسابقه عکاسی خود را با موضوع "مترو و مردم" با هدف بهره گیری از هنر عکاسی در راه گسترش فرهگ درست استفاده از مترو در دو بخش همگانی و دانش‌آموزانی با رویکرد مستند برگزار کند.

این مقام مسئول در مترو تهران با تاکید بر این که نتایج این مسابقه تا آخر سال اعلام می شود بیان داشت: مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور مقامات برتر شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

محمدیان با اشاره به این که این عکس ها در دو بخش حرفه ای و آماتور بررسی می شود، گفت: افشین شاهرودی و سعید دستوری دو تن از عکاسان بنام ایرانی به همراه پنج تن از هنرمندان شاغل در شرکت بهره برداری داوری اثار را بر عهده دارند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران ادامه داد: استقبال در این دوره بسیار زیاده بوده است زیرا در دور اول تنها 62 نفر با 602 قطعه در این مسابقه شرکت کردند.

بر پایه این گزارش، به پنج نفر از برندگان اول تا پنجم در هر دو بخش جوایزی شامل سکه بهار آزادی به همراه لوح یادبود و تندیس اهدا خواهد شد.

محمدیان گفت: البته علاقه‌مندان می‌توانند فرم شرکت در مسابقه عکاسی و اطلاعات تکمیلی را از طریق پایگاه اینترنتی مترو به نشانی: www.tehranmetro.com دریافت کنند.