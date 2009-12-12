ساختار جدید اداری شهرداری قزوین ابلاغ شد

محمد آذری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: به استناد ماده 54 قانون شهرداریها، ساختار جدید اداری شهرداری قزوین از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با 208 پست سازمانی کارمندی ابلاغ شد.

آذری با اشاره به اینکه کارکنان شاغل در صورت دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط و تجربه لازم در پستهای جدید به کار گرفته می شوند، افزود: در تشکیلات جدید اداری، شهرداری قزوین چهار حوزه معاونت شامل معاونتهای اداری و مالی، شهرسازی و معماری، فنی وعمرانی، خدمات شهری خواهد داشت و مابقی واحدها به صورت اداره و مدیریت در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در حال حاضر 30 کارمند رسمی در شهرداری مرکز قزوین و مناطق آن فعالیت دارند و 135 نفرکارمند استخدام موقت فعلی نیز پس از طی مراحل اداری به کارکنان رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت می شوند ودر پستهای باقیمانده جایگزین خواهند شد.

این مقام مسئول در خصوص پستهای باقیمانده در ساختار جدید شهرداری نیز خاطر نشان کرد: در صورت نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قزوین و در نهایت صدور مجوز از سوی شهرداریها و دهیاریهای کشور جهت برگزاری آزمون استخدامی، کارکنان قراردادی فعلی شهرداری نیز در شرایط مساوی قبولی اولیه با دیگر متقاضیان در اولویت استخدام خواهند بود.

معاون شهردار قزوین در مورد پستهای کارگری موجود هم گفت: با تصویب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پستهای با نام بر اساس طبقه بندی مشاغل ایجاد می شود وتا زمانی که فرد در شهرداری فعالیت دارد آن پست حفظ ودر صورت خارج شدن فرد از شهرداری به هر دلیلی آن پست حذف می شود.

آذری با اعلام اینکه پستهای سازمانی در ساختار اداری فعلی نسبت به ساختار جدید بیشتر بوده است تصریح کرد: با ایجاد سازمان های متعدد وابسته به شهرداری به صورت خودکار بسیاری از این پستها در تشکیلات سازمانها جانمایی شده است.

وی با انتقاد از اینکه ساختار اداری مورد نظر شهرداری با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین با ساختار ابلاغی سازمان شهرداریها دارای تفاوتهای اساسی است گفت: متاسفانه سازمان شهرداریهای کشور تنها بر اساس میزان جمعیت و درجه بندی شهرداریها یک طرح مشخص واحد را ابلاغ می کند که در نهایت اجرای امور تشکیلاتی را دچار مشکل می کند.

آذری با اشاره به حذف و تعدیل گسترده در ساختار پیشنهادی شهرداری قزوین اظهار داشت: اجرای ساختار جدید از نظر کارایی و بهره وری نیروی انسانی و عملیاتی، شهرداری را با مشکل مواجه می کند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر کارشناسان شهرداری قزوین به دنبال ارتقای درجه شهرداری قزوین از رتبه 10 به 11 هستند.