به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، عبدالوحید نیازوف مدیر مرکز فرهنگی اسلامی روسیه طی یک نشست خبری گفت: رایزنی ها به ریاست راوی عین الدین مفتی از روز 10 دسامبر (19 آذر ماه) آغاز شده و شورای مفتیان روز جمعه 20 آذرماه در این رابطه دیدار کرده اند. گروه کاری یکی شدن سازمانهای اسلامی از امروز شنبه 12 دسامبر ( 21 آذر ماه) تشکیل خواهد شد.

نیازوف تصدیق کرد که هدف از شورای مفتیان روسیه، شورای مرکزی اسلامی و شورای هماهنگی مسلمانان قفقاز آغاز رایزنی ها برای یکسان کردن فعالیتها و جلوگیری از موازی کاری است.

این سه سازمان همچنین به عنوان نخستن گام برای یکسان کردن فعالیتها و نخستن اقدام ابتکاری مشترک، بیانیه ای صادر کرده و ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد در سوئیس را مورد اعتراض قرار داده اند.

این سازمانها همچنین توافق کرده اند یک گروه کاری تشکیل دهند تا هدف واحد خود را که ترویج یک شبکه اسلامی در روسیه است پیش برد.

مفتی طلعت تاج الدین روز 27 نوامبر در شهر یوفا پیشنهاد یکسان شدن فعالیت سازمانهای اسلامی را مطرح کرد.

براساس اظهارات نیازوف این رایزنی ها طولانی و پیچیده است ، چرا که امکان دارد هر طرف ایده های مختلفی درباره پیشنهاد یکسان سازی فعالیتها داشته باشد.

