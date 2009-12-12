اجرای ناقص طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر 20 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در حاشیه اجلای روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تهران در مورد اجرای پایلوت پزشک خانواده در شهرهای زیر 50 هزار نفر به خبرنگاران گفت: ما موظف هستیم که بر اساس برنامه کشوری که پزشک خانواده را در شهرهای زیر 100 هزار نفر اجرا کنیم. طرح پزشک خانواده تاکنون در شهرهای زیر 20 هزار نفر آن هم نه به طور کامل بلکه به صورت ناقص اجرا شده است.

وی افزود: بین شهرهای 20 تا 100 هزار نفر حدود 14 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت داریم که باید آنها را تحت پوشش قرار دهیم. اینکه بخواهیم همه این جمعیت به یکباره تحت پوشش پزشک خانواده باشد امکان پذیر نیست بنابراین طراحی داریم که در این اجلاس مطرح می شود.

دستجردی ادامه داد: هدف این است که در ابتدا شهرهای 50 هزار نفر تحت پوشش قرار گیرد و طرح دیگر این است که ابتدا شهرهایی به صورت پایلوت در این طرح قرار گیرند و پس از آن به سایر شهرها تسری پیدا کند تا بتوانیم در پایان سال اول برنامه پنجم توسعه این کار را به کل شهرهای زیر 100 هزار توسعه دهیم و با این توسعه کل جمعیت در 800 شهر گفته شده، تحت پوشش قرار می گیرند که این 14 میلیون به علاوه آن 20 میلیون روستایی هستند که در مجموع نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش پزشک خانواده قرار می گیرد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: تا پایان برنامه توسعه نیز کل جمعیت کشور تحت پوشش پزشک خانواده قرار می گیرد و اولویت اصلی ما نیز توسعه سیستم شبکه برای کل کشور از جمله شهرها با محوریت پزشک خانواده است.

دستجردی همچنین در مورد زمان آغاز به کار پایلوت طرح پزشک خانواده در شهرها گفت: این کار در ستاد ملی پزشک خانواده انجام می گیرد و اولین جلسه ای که در این ستاد برگزار شود در مورد زمان آن بحث خواهیم کرد که چه موقع این موضوع اجرایی شود و امیدواریم با توجه به اینکه بسته وزارت بهداشت آماده است، وزارت رفاه اعتبارات آن را ببیند و کار آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه زمان تعیین بودجه سال آینده است، افزود: وزارت رفاه و وزیر رفاه دیدگاه مثبتی به پزشک خانواده دارد و می توانند اعتبار لازم را به آن اختصاص دهند.

دستجردی ادامه داد: آماده سازی مراکز بر عهده وزارت بهداشت است و اعتبارات پزشک خانواده و سایر افرادی که در این بسته حضور دارند بر عهده وزارت رفاه است و اگر آماده شود جمعیت زیادی تحت پوشش قرار می گیرد اما در ابتدا باید مرحله بندی صورت گیرد.

وزیر بهداشت در خصوص اثرات هدفمند کردن یارانه ها در حوزه سلامت گفت: منتظر هستیم که تکلیف هدفمند کردن یارانه ها مشخص شود. وزارت بهداشت نیز در این سیستم قرار می گیرد اما در مورد یارانه دارو به جای پرداخت آن به شرکتهای دارویی مستقیم به مردم پرداخت می شود. البته این کار زمان می برد اما در نهایت مردم از این موضوع نفع خواهند برد.

وزیر بهداشت در مورد انتقاد معاون اول رئیس جمهور از تعرفه های پزشکی گفت: آقای رحیمی نسبت به تعرفه های پزشکی انتقاد نکردند بلکه در مورد نحوه ارائه خدمات درمانی به مردم و اینکه مردم پول به صورت زیرمیزی و روی میزی پرداخت می کنند انتقاد داشت که دقیقا این مشکل وارد است.

دستجردی افزود: ما در وزارت بهداشت به عنوان راه حل این قضیه پیشنهاد می کنیم که تعرفه های پزشکی باید واقعی شود چون اگر تعرفه ها واقعی شود باعث می شود که پزشک، پرستار، پیراپزشک، داروخانه و آزمایشگاه دستمزد واقعی خود را بگیرند و این موضوع تا حدود زیادی از کارهای غیرقانونی جلوگیری می کند.

وی اظهارداشت: از سوی دیگر ما سیستم دانشگاهی داریم و خدمات زیادی از سوی پزشکان این دانشگاهها ارائه می شود و بر اساس قانون تمام وقت جغرافیایی این پزشکان در بیرون از دانشگاه حق فعالیت ندارند و این در حالی است که بخشی از کارانه های این افراد پس از یک سال هنوز پرداخت نشده است و اگر ما حق آنها را به طور کامل ادا کنیم از بسیاری از کارهای غیرقانونی جلوگیری می شود.

وزیر بهداشت گفت: بنابراین یکی از راهکارهای اساسی این است که پزشک تمام وقت جغرافیایی را جدی بگیریم و آن را توسعه دهیم و اگر پرداختها به موقع و واقعی باشد بیش از 80 درصد مشکلات حوزه سلامت که باعث شده مردم از جیب خود هزینه های درمانی را پرداخت کند، کاهش می یابد.