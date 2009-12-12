تکلیف قانونی استخدام معلولان در صنایع مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رضا رحمانی در سومین گردهمایی معلولان و کودکان استثنایی آذربایجان شرقی ضمن گلایه از عدم نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر استخدام سهم 3 درصدی معلولان گفت: متاسفانه این قانون به هیچ وجه به درستی اجرا نمی شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ضمن قدردانی از همت برخی صنعتگران در اشتغال معلولان گفت: طبق قانون، اختصاص حداقل 3 درصد از مشاغل سازمانها و واحدها به معلولان امری ضروری است اما متاسفانه در اکثر واحدها این تناسب رعایت نمی شود و لازم است دستگاههای نظارتی در حمایت از معلولان این موضوع را پیگیری کنند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی در حمایت همه جانبه از اقشار معلول و آسیب پذیر جامعه گفت: مجلس در قانون خدمات جامع معلولین ،مشکلات این قشر را مد نظر قرار داده است ولی این قانون باز هم نواقصاتی دارد.

وی ادامه داد: و ما از تشکل های فعال در این زمینه می خواهیم موضوعات و خواسته ها را جمع بندی نموده و جهت اصلاح قوانین و تسهیل روند در اختیار نمایندگان قرار دهند تا با اصلاح قوانین و تقویت بعد نظارتی مشکل عمده این عزیزان مرتفع گردد.

رحمانی در ادامه با بیان اینکه، آنچه یک معلول نیاز دارد، پذیرفتن و باور کردن توانایی های اوست نه غصه خوردن برای ناتوانی وی ، یاد آور شد: معلولیت محرومیت نیست بلکه محدودیت است و ما موظف به تغییر نگرش از ترحم نگری به احترام نگری هستیم . چرا که شخص معلول سربار جامعه نیست بلکه اگر با خدمات آموزشی ؛ توانمندسازی شود فرد مثمر ثمر برای جامعه خواهد بود. براین اساس حمایت از معلولین در جهت کسب استقلال و مشارکت در جامعه امری اجتناب ناپذیر است.

نماینده مردم تبریز؛ آذرشهر و اسکو در این گردهمایی که همزمان با سالروز درگذشت بزرگمرد خیر مدرسه ساز غلامرضا مردانی آذر و جمع کثیری از خانواده های معلولان و صنعتگران برگزار می شد؛ ضمن گرامی داشت یاد این خیر و پدر مهربان دانش آموزان گفت: انجام کارهای خیر یک منش علی گونه است و این توفیق شامل هر کسی نمی شود که شامل مرحوم مردانی آذر شده بود و از اینکه تعدادی از صنعتگران در کنار تولید، این وظیفه اجتماعی را قبول کرده و با علاقه دنبال می کنند جای قدردانی و قوت قلبی است.

وی در عین حال با تاکید بر ضرورت توجه به ورزش معلولان ؛ مناسب سازی محیط و آموزش راههای پیشگیری از معلولیت ها توسط نهاد ها و سازمانهای مسئول از جمله بهزیستی و شهرداری؛ از صنعتگران خواست با تشکیل گرو ههای چند نفره در ساخت مجتمع های ورزشی ویژه معلولان و اشتغال آنها در واحد های تولیدی گام های محکم و امیدوارانه ای بردارند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در عین حال با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها از دولت خواست قسمتی از منابع عاید شده از این طرح را در راستای رفاه معلولان و همچنین زنان سرپرست خانوار قرار دهد.

شایان ذکر است حدود 150 هزار نفر معادل 4.2 درصد جمعیت آذربایجان شرقی دچار معلولیت های مختلف هستند و تنها 30 درصد از معلولیت ها زیر پوشش بهزیستی قرار دارند و بقیه یا پشت نوبت هستند و یا شناسایی نشده اند.