اتمام عملیات اجرایی قطعه سوم محور سبزوار - نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، محمود محمودیان مجری طرحهای استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان از اتمام قطعه سوم محور سبزوار- نیشابور ( تقاطع غیر همسطح دولت آباد - نیشابور) خبر داد و گفت: با اتمام عملیات ساخت، این قطعه آماده بهره برداری شد.

مجری طرحهای استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان ضمن اعلام این مطلب کاهش تصادفات، ارتقای سطح ایمنی در جاده و کاهش زمان سفر را از مهمترین مزایای اجرای این طرح دانست و اظهار داشت: طرح مذکور با همکاری مشاور و پیمانکار از فروردین سال گذشته در محور دولت آباد - نیشابور با میزان اعتبار 17 میلیون و 25 درصد قرارداد متمم به طول 5 کیلومتر آغاز شد.

گفتنی است در این طرح 168 هزار متر مکعب روسازی و 78 هزار متر مکعب زیر سازی انجام شده است. همچنین این پروژه دارای 17 دستگاه آبرو و پل می باشد و برای ساخت آن 18 هزار تن آسفالت به کار رفته است.