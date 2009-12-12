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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

حوزه علمیه خراسان اهانت به امام خمینی (ره) را محکوم کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: طلاب حوزه علمیه خراسان ظهر شنبه اعتراض خود را نسبت به اهانت به ساحت مقدس امام خمینی (ره) ابراز داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طلاب و روحانیون حوزه علمیه خراسان ظهر شنبه در اعتراض به اهانت به ساحت امام خمینی (ره) در اغتشاشات روزهای اخیر، از داخل حرم رضوی به سمت مدرسه علمیه عالی نواب مشهد راهپیمایی و در این مدرسه تجمع کردند.

روحانیون و طلاب معترض در این تجمع با نشان دادن پلاکارد و شعارهایی اعتراض خود را نشان دادند.

در این حضور اعتراض آمیز بیانیه ای به شرح زیر بیان شد:

اهانت به ساحت مقدس حضرت امام خمینی (ره) در چند ماه اخیر پس از انتخابات یکی دیگر از نقشه های شوم دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی است که به شیوه ای ساده عملی شد و بی شک نشانه روی دقیقی به اصول و بنیانهای انقلابی ایران خواهد بود.

حوزه علمیه خراسان ضمن پایبندی با آرمانهای امام راحل (ره) و محکوم کردن این اهانت سنگین که قلب همه دوست داران آن اسوه ایمان و معمار کبیر انقلاب اسلامی را داغدار کرد، بیدارتر از پیش حمایت همه جانبه و بیعت مجدد خویش را با خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری اعلام کرد.

کد مطلب 998682

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